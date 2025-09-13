Babnet   Latest update 14:53 Tunis

مونديال العاب القوى باليابان - تاهل العداء التونسي احمد الجزيري الى نهائي سباق 3 الاف متر موانع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c57423b12123.85414385_efqmhplnkjigo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025
      
تأهّل العداء التونسي أحمد الجزيري اليوم السبت 13 سبتمبر 2025 إلى الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن حلّ خامساً في تصفيات المجموعة الأولى بتوقيت 8 دقائق و31 ثانية و41 جزء بالمائة.

في المقابل، لم يتمكّن العداء التونسي محمد أمين الجهيناوي من العبور للنهائي، بعد أن أنهى تصفيات المجموعة الثانية في المركز السادس بزمن 8 دقائق و27 ثانية و89 جزء بالمائة.



تُقام السباقات النهائية يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025 على الساعة 13:55 بتوقيت تونس.


