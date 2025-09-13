أضواء على الجهات: المسبح البلدي أبرز منشأة رياضية تمت صيانتها بالكامل في ولاية بنزرت خلال السنوات الأخيرة
وات - تتوفر بالمسبح البلدي ببنزرت كل مؤشرات الجاهزية لاحتضان منافسات السباحة ذلك ما عاينه الفريق الصحفي لوكالة تونس افريقيا للانباء المشارك في مهمة اضواء على الجهات التي تنفذها الوكالة بالشراكة مع البرنامج الأوروبي لدعم الاعلام التونسي.
واعيدت تهيئة وصيانة المسبح البلدي ببنزرت ،الذي يعود تاريخ انشائه الى النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، باعتمادات قدرت بـ 1.9 مليون دينار ليكون بذلك أكثر منشأة رياضية منجزة نالت نصيب الأسد من الاعتمادات من ضمن 23 مشروع رياضي أنجز خلال آخر 5 سنوات بكلفة جملية ناهزت 12.9 مليون دينار.
وكشفت جهات رسمية مسؤولة لوكالة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المسبح البلدي ببنزرت بات منذ تاريخ 20 فيفري 2025 مستغلا وبإمكان السباحين والسباحات المنضوين تحت لواء الجمعيات الرياضية استغلاله، كما يمكن للرياضين ذوي المستوى العالي التدرّب فيه.
وذكرت المصادر أنّ إعادة احياء المسبح البلدي ببنزت من جديد يمثّل حافزا هاما لصناعة الأبطال وتشجيع السباحين المحترفين والمحترفات من أبناء بنزرت على نحت مسيرة رياضية مميزة على غرار السباحة جميلة بولكباش، التي تألقت بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية باحرازها لذهبية سباق 1500 م سباحة حرة في مسبح 50 متر ضمن فعاليات ملتقى الحرية بمدينة كان الفرنسية مع تحطيمها لرقم قياسي وطني.
يذكر أنّ تهيئة وصيانة المسبح البلدي ببنزرت شملت تجديدا كاملا للمنشأة من خلال أشغال فنية بالمسبح الكبير ومسبح الاطفال وتغيير الهيكل الحديدي للسقف وأشغال التسخين المركزي والسوائل والشبكة الكهربائية وإعادة دهن المسبح بالكامل وتهيئة حجرات الملابس وغيرها من التدخلات الفنية ،التي أعادت الحياة للمسبح والنوادي الرياضية البحرية وغيرها بعد سنوات من غلقه.
كما تجدر الإشارة أنّ ولاية بنزرت تزخر بعدد هام من الجمعيات والنوادي الرياضية التي تختص في السباحة والغوص على غرار النادي الرياضي لمدرسة الشرطة ببنزرت، والنادي البحري البنزرتي، ونادي أنشطة الغوص ببنزرت، ونادي السباحة ببنزرت، والجمعية الرياضية لبلدية بنزرت، والجمعية الرياضية والثقافية بمقر ولاية بنزرت فرع السباحة.
