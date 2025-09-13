أضواء على الجهات: المسبح البلدي أبرز منشأة رياضية تمت صيانتها بالكامل في ولاية بنزرت خلال السنوات الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c532e33008e2.64630028_kplfgomehqjin.jpg width=100 align=left border=0>

وات - تتوفر بالمسبح البلدي ببنزرت كل مؤشرات الجاهزية لاحتضان منافسات السباحة ذلك ما عاينه الفريق الصحفي لوكالة تونس افريقيا للانباء المشارك في مهمة اضواء على الجهات التي تنفذها الوكالة بالشراكة مع البرنامج الأوروبي لدعم الاعلام التونسي.

واعيدت تهيئة وصيانة المسبح البلدي ببنزرت ،الذي يعود تاريخ انشائه الى النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، باعتمادات قدرت بـ 1.9 مليون دينار ليكون بذلك أكثر منشأة رياضية منجزة نالت نصيب الأسد من الاعتمادات من ضمن 23 مشروع رياضي أنجز خلال آخر 5 سنوات بكلفة جملية ناهزت 12.9 مليون دينار.

وكشفت جهات رسمية مسؤولة لوكالة لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ المسبح البلدي ببنزرت بات منذ تاريخ 20 فيفري 2025 مستغلا وبإمكان السباحين والسباحات المنضوين تحت لواء الجمعيات الرياضية استغلاله، كما يمكن للرياضين ذوي المستوى العالي التدرّب فيه.

