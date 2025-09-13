Babnet   Latest update 14:53 Tunis

أضواء على الجهات:جمعية صيانة مدينة بنزرت أفضل مثال على تكاتف الجهود بين المجتمع المدني و مؤسسات الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607aa6a928df73.34187540_iofmglnpkhqje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 14:08 قراءة: 1 د, 56 ث
      
وات - تلعب عدد من مكونات المجتمع المدني دورا فعالا في معاضدة مجهودات الدولة في شتى المجالات بما في ذلك المجالات التنموية و الثقافية والاقتصادية وحتي الإجتماعية.
وعلى مستوى ولاية بنزرت التي تعد إحدى الولايات التي تضم نسيجا جمعياتيا نشطا ، تعسى جمعية صيانة مدينة بنزرت، المحدثة منذ 1978، الى تكريس أفضل مثال يحتذى به في خدمة المصلحة العامة وخاصة المجال الثقافي والاقتصادي.


وتعمل الجمعية ، بالاساس، على صيانة التراث المادي واللامادي لمدينة بنزرت سواء المدينة العتيقة أوالمدينة الأوروبية بهدف المحافظة على تاريخ المدينة ومعالمها وتثمينها فضلا عن معاضدة مجهودات سكان المدينة العتيقة ودعم ضعاف الحال والفئات الهشة وإضفاء حركية إقتصادية وتجارية على المدينة عبر استغلال الفضاءات الموجودة في المدينة العتيقة إثر إكسابها حلة جديدة وترميمها وتزويقها.

من جهته بين رئيس جمعية صيانة المدينة بنزرت، صفوان بن عيسى في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا، ان مصالح الجمعية برمجت خلال السنة القادمة جملة من المشاريع بإعتمادات ضخمة ناهزت مليون و300 ألف دينار ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال خلال شهر جانفي القادم وتكون جاهزة مع موفى السنة القادمة.
وكشف أن من بين المشاريع المقترحة، المصادقة على إنجاز أربعة متاحف وهي ⁠⁠⁠متحف معركة بنزرت و⁠⁠متحف العادات والتقاليد البنزرتية ومقرها سيدي المختار (المقر الرسمي القديم لجمعية صيانة المدينة ) ومتحف دار الحرفي البنزرتي ومقره سيدي بن عيسى و⁠ ⁠متحف تواصل (musée relais) للمتحف الأثري بأوتيك .
وأشار إلى أن من بين المشاريع المقترحة، ايضا، إعداد "خارطة" رقمية شاملة لكلّ المواقع الأثريّة بالمدينة العتيقة والتعريف بها بثلاث لغات فضلا عن ⁠ ⁠تهذيب وإعادة الروح لخمسة سبل وهي ⁠سبيل باب المدينة و سبيل المرسى القديم وسبيل عين الناعورة و سبيل عين الجرينة و⁠ ⁠صيانة وتهيئة معلم البريجة و⁠ ⁠⁠اعداد وتهيئة المسلك السياحي و⁠ ⁠⁠اعداد اللوحات التوجيهية للمعالم الأثرية.
وذكر بن عيسى أن من بين المشاريع المنجزة ترميم وتزويق الواجهة البحرية للمنازل بالقصيبة (بنزرت بالألوان حول الميناء العتيق العتيقة) و إصدار كتاب موسوعي بأربع مائة صفحة تحت اسم بنزرت، التاريخ والتراث والتدخل لإنقاذ سور المدينة العتيقة (الواجهة البحرية).
ولاحظ ان السور كان متداعيا للسقوط جراء الرطوبة وتعرضه لأملاح البحر والنوافذ المقامة في جدرانه مما جعل هيكله هشا وتصدر بذلك قائمة المعهد الوطني للتراث للمعالم الأثرية المتداعية للسقوط .
وبين أن التدخل شمل بالأساس دعم هيكل السور وقد إستغرق انجاز المشروع سنة كاملة بعد توقف الأشغال قصد التثبت من جدوى الأشغال المنجزة اثر إنهيار سور مماثل في ولاية القيروان وأكد أن الاختبارات المنجزة من قبل المعهد الوطني للتراث أثبتت نجاعة التدخلات من سلامة هذه الأشغال .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314767


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    