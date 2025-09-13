اريانة: تكريم الجمعيات الرياضية و الرياضيين المتألقين بالجهة في اختصاصات مختلفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5272da8f956.15057959_hegnklqpomfji.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار الاهتمام بالمجال الرياضي والتشجيع على مزيد التألق، اقيم بمقر ولاية اريانة حفل تكريم الجمعيات الرياضية والرياضيين المتألقين في اختصاصات مختلفة خلال الموسم الرياضي 2024 / 2025 ، وذلك تحت اشراف والي الجهة ،الوليد صنديد

و خلال كلمته الافتتاحية ، سلط الوالي الضوء على المجهود المُتميز لمختلف الجمعيات الرياضية، ومراكز النهوض بالرياضة، والرياضة المدرسية بالجهة،حيث أثمر نتائج مُشرفة لا فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى القاري و الدولي من خلال تطعيم النخبة الوطنية بأفضل العناصر

ودعا وفق ما نشرته الولاية على صفحتها "فايسبوك"، الى مزيد البذل والعطاء من طرف الرياضيين من أجل إعلاء الراية الوطنية في المحافل الإقليمية ، مُثمنا بالمناسبة مجهودات كافة الأطراف المتدخلة في إنجاح الموسم الرياضي

