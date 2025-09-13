Babnet   Latest update 10:22 Tunis

اريانة: تكريم الجمعيات الرياضية و الرياضيين المتألقين بالجهة في اختصاصات مختلفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5272da8f956.15057959_hegnklqpomfji.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 09:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في إطار الاهتمام بالمجال الرياضي والتشجيع على مزيد التألق، اقيم بمقر ولاية اريانة حفل تكريم الجمعيات الرياضية والرياضيين المتألقين في اختصاصات مختلفة خلال الموسم الرياضي 2024 / 2025 ، وذلك تحت اشراف والي الجهة ،الوليد صنديد
و خلال كلمته الافتتاحية ، سلط الوالي الضوء على المجهود المُتميز لمختلف الجمعيات الرياضية، ومراكز النهوض بالرياضة، والرياضة المدرسية بالجهة،حيث أثمر نتائج مُشرفة لا فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستوى القاري و الدولي من خلال تطعيم النخبة الوطنية بأفضل العناصر
ودعا وفق ما نشرته الولاية على صفحتها "فايسبوك"، الى مزيد البذل والعطاء من طرف الرياضيين من أجل إعلاء الراية الوطنية في المحافل الإقليمية ، مُثمنا بالمناسبة مجهودات كافة الأطراف المتدخلة في إنجاح الموسم الرياضي

وتخلّل الموكب تكريم مختلف الإدارات والمصالح الجهوية المتدخلة والمساهمة في إنجاح الموسم



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314763


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
35°-23
34°-24
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    