الديوانة: حجز بضائع مهرّبة تفوق قيمتها 19 مليون دينار خلال الأسابيع الفارطة

أعلنت الإدارة العامة للديوانة، الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ مصالح الحرس الديواني حجزت خلال شهر أوت المنقضي وبداية شهر سبتمبر بضائع استهلاكية مهرّبة بقيمة جملية تفوق 19 مليون دينار.



وأوضح البلاغ أنّ الوحدات الديوانية بكلّ من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس، تمكّنت في أوت فقط من حجز بضائع مهرّبة بقيمة 18.2 مليون دينار (دون اعتبار وسائل النقل).

