الديوانة: حجز بضائع مهرّبة تفوق قيمتها 19 مليون دينار خلال الأسابيع الفارطة
أعلنت الإدارة العامة للديوانة، الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ مصالح الحرس الديواني حجزت خلال شهر أوت المنقضي وبداية شهر سبتمبر بضائع استهلاكية مهرّبة بقيمة جملية تفوق 19 مليون دينار.
وأوضح البلاغ أنّ الوحدات الديوانية بكلّ من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس، تمكّنت في أوت فقط من حجز بضائع مهرّبة بقيمة 18.2 مليون دينار (دون اعتبار وسائل النقل).
أبرز المحجوزات* ملابس وأحذية مهرّبة: أكثر من 2 مليون دينار.
* أجهزة إلكترونية وتوابع هواتف جوالة: 1.4 مليون دينار.
* فواكه جافة ومواد غذائية مختلفة: قرابة مليون دينار.
* مواد تبغ وسجائر إلكترونية: أكثر من 500 ألف دينار.
كما شهد الأسبوع الأوّل من سبتمبر حجز بضائع مهرّبة تفوق قيمتها 1.3 مليون دينار، من بينها:
* مصوغ مزيّف وسجائر إلكترونية وكماليات هواتف بقيمة 560 ألف دينار (بقابس).
* نظارات شمسية وطبية وساعات يدوية مجهولة المصدر بقيمة 165 ألف دينار (بسوسة).
* مواد تجميل وسجائر وسيارة بقيمة 410 آلاف دينار (برمادة).
* فواكه جافة مهرّبة بقيمة 137 ألف دينار (بنابل).
* طيور مهرّبة (بالصخيرة) تمّت إعادتها إلى الطبيعة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية المختصّة.
وأكدت الإدارة العامة للديوانة أنّ هذه العمليات تندرج في إطار التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
