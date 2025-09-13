Babnet   Latest update 08:56 Tunis

الديوانة: حجز بضائع مهرّبة تفوق قيمتها 19 مليون دينار خلال الأسابيع الفارطة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd7c49febbe92.43850332_hgpljfkeinomq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 07:35 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للديوانة، الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ مصالح الحرس الديواني حجزت خلال شهر أوت المنقضي وبداية شهر سبتمبر بضائع استهلاكية مهرّبة بقيمة جملية تفوق 19 مليون دينار.

وأوضح البلاغ أنّ الوحدات الديوانية بكلّ من تونس وجندوبة وسوسة وقفصة ومدنين وصفاقس، تمكّنت في أوت فقط من حجز بضائع مهرّبة بقيمة 18.2 مليون دينار (دون اعتبار وسائل النقل).



أبرز المحجوزات

* ملابس وأحذية مهرّبة: أكثر من 2 مليون دينار.
* أجهزة إلكترونية وتوابع هواتف جوالة: 1.4 مليون دينار.
* فواكه جافة ومواد غذائية مختلفة: قرابة مليون دينار.
* مواد تبغ وسجائر إلكترونية: أكثر من 500 ألف دينار.

كما شهد الأسبوع الأوّل من سبتمبر حجز بضائع مهرّبة تفوق قيمتها 1.3 مليون دينار، من بينها:

* مصوغ مزيّف وسجائر إلكترونية وكماليات هواتف بقيمة 560 ألف دينار (بقابس).
* نظارات شمسية وطبية وساعات يدوية مجهولة المصدر بقيمة 165 ألف دينار (بسوسة).
* مواد تجميل وسجائر وسيارة بقيمة 410 آلاف دينار (برمادة).
* فواكه جافة مهرّبة بقيمة 137 ألف دينار (بنابل).
* طيور مهرّبة (بالصخيرة) تمّت إعادتها إلى الطبيعة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية المختصّة.

وأكدت الإدارة العامة للديوانة أنّ هذه العمليات تندرج في إطار التصدي لظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314757


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
35°-23
34°-24
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    