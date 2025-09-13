وزارة الصحة تطلق خطة وطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية
أطلقت وزارة الصحة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصحة عزيزة، ورشة تنفيذ الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية، بحضور مسؤولين وخبراء وطنيين ودوليين حسب ما جاء في بلاغ اليوم السبت للوزارة على صفحتها على فيسبوك.
ولفت بلاغ وزارة الصحة الى ان هذه الخطة ترتكز أساسا على تحقيق الإنصاف عبر ضمان نفس فرص العلاج في كل الجهات والابتكار من خلال إدماج الطب عن بُعد والمستشفى الافتراضي الى جانب مبدأ التضامن عبر تعبئة الكفاءات الطبية لتحسين الخدمات.
وأضاف البلاغ الى ان هذه الخطة الوطنية تهدف الى إنقاذ الأرواح، وتقليص الإعاقات، وبناء منظومة صحية مرجعية تقوم على الجودة والعدالة.
وجدير بالاشارة الى ان تونس تسجل سنويًا بين 18 و24 ألف حالة جلطة دماغية، وهي السبب الأول للإعاقة المكتسبة وأحد أهم أسباب الوفاة.
