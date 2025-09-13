Babnet   Latest update 10:22 Tunis

وزارة الصحة تطلق خطة وطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 09:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أطلقت وزارة الصحة، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الصحة عزيزة، ورشة تنفيذ الخطة الوطنية للتكفل بمرضى الجلطة الدماغية، بحضور مسؤولين وخبراء وطنيين ودوليين حسب ما جاء في بلاغ اليوم السبت للوزارة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ وزارة الصحة الى ان هذه الخطة ترتكز أساسا على تحقيق الإنصاف عبر ضمان نفس فرص العلاج في كل الجهات والابتكار من خلال إدماج الطب عن بُعد والمستشفى الافتراضي الى جانب مبدأ التضامن عبر تعبئة الكفاءات الطبية لتحسين الخدمات.



وأضاف البلاغ الى ان هذه الخطة الوطنية تهدف الى إنقاذ الأرواح، وتقليص الإعاقات، وبناء منظومة صحية مرجعية تقوم على الجودة والعدالة.

وجدير بالاشارة الى ان تونس تسجل سنويًا بين 18 و24 ألف حالة جلطة دماغية، وهي السبب الأول للإعاقة المكتسبة وأحد أهم أسباب الوفاة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314764


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
35°-23
34°-24
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    