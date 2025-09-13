Babnet   Latest update 07:17 Tunis

ارتفاع عجز ميزان الطاقة الأوّلية بنسبة 16% مع نهاية جويلية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 06:39 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تقريره حول الوضع الطاقي بأنّ عجز ميزان الطاقة الأوّلية بلغ 3,5 مليون طن مكافئ نفط مع موفى جويلية 2025، ليسجّل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.

وأوضح التقرير أنّ الموارد الوطنية من الطاقة الأوّلية، بما في ذلك الإنتاج الوطني والإتاوة من الغاز الجزائري، قد تراجعت بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى نحو 2,1 مليون طن مكافئ نفط بنهاية جويلية 2025، ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي.



في المقابل، سجّل الطلب الجملي على الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة ليبلغ 5,6 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة. كما ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 1 بالمائة، وعلى الغاز الطبيعي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بجويلية 2024.

وأشار المرصد إلى أنّ نسبة الاستقلالية الطاقية تراجعت إلى 37 بالمائة مع موفى جويلية 2025، مقابل 43 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس اتساع الفجوة بين الإنتاج الوطني وحاجيات الاستهلاك.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314753


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
22° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
33°-24
33°-24
33°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    