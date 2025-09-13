ارتفاع عجز ميزان الطاقة الأوّلية بنسبة 16% مع نهاية جويلية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تقريره حول الوضع الطاقي بأنّ عجز ميزان الطاقة الأوّلية بلغ 3,5 مليون طن مكافئ نفط مع موفى جويلية 2025، ليسجّل ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.



وأوضح التقرير أنّ الموارد الوطنية من الطاقة الأوّلية، بما في ذلك الإنتاج الوطني والإتاوة من الغاز الجزائري، قد تراجعت بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى نحو 2,1 مليون طن مكافئ نفط بنهاية جويلية 2025، ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

