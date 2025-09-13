Babnet   Latest update 08:56 Tunis

قرار مشترك بين وزارتي التكوين المهني والمالية يشترط صرف منحة التكوين المهني شهريا لمستحقيها بعد التأكد من مواظبتهم على التكوين

Publié le Samedi 13 Septembre 2025
      
صدر يوم الجمعة بالرائد الرسمي عدد 112 قرار مشترك جديد بين وزير التشغيل والتكوين المهني ووزيرة المالية يشترط صرف منحة التكوين المهني شهريا لمستحقيها من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني بعد التأكد من مواظبتهم على الحضور ومتابعة برامج التكوين.

وألغى القرار الجديد الفصل 5 من القرار الصادر في 21 جوان 2013 والمتعلق بضبط المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني بمؤسسات التكوين والذي ينص على صرف منح التكوين المهني من قبل الوكالة التونسية للتكوين المهني إلى مستحقيها شهريا، مع خصم من مبلغ المنحة عند التغيّب.

وحدد القرار الصادر في 21 جوان 2013 المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني المسندة للمتكونين ب 60 دينارا شهريا وخصص صرفها فقط لفائدة أبناء العائلات الذين لا يتجاوز الدخل السنوي الخام لأوليائهم 10 آلاف دينار.


