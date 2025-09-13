Babnet   Latest update 10:22 Tunis

“كطفل موبخ”.. إسحاق هرتسوغ يواجه مساءلة علنية في ندوة تشاتام هاوس بلندن

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c52dec661dd3.91669459_gkqjenhmipofl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 09:21
      
وجد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نفسه عرضة للتوبيخ والمساءلة خلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاتام هاوس البريطاني في لندن يوم 10 سبتمبر الجاري.

مديرة المعهد برونوين ماريا مادوكس استعرضت في افتتاح الجلسة مسيرة هرتسوغ السياسية، مشيرة إلى أنه تولى مناصب وزارية وقيادة حزب العمل قبل انتخابه رئيسا عام 2021، لكنها شددت على أن رئاسته اقترنت بما وصفته بـ"إحدى أكثر الفترات دموية ووحشية في تاريخ المنطقة".



وأوضحت مادوكس أن عهده شهد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تلاه من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 60 ألف فلسطيني معظمهم أطفال، مؤكدة أنه يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن تلك الجرائم. كما لفتت إلى تقارير أممية حديثة أكدت أن المجاعة في غزة وما نتج عنها من وفيات مباشرة جاءت نتيجة السياسات الإسرائيلية في تلك الفترة.

وأضافت أن ولايته تميزت أيضا بتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وسط صمت رسمي، إلى جانب توسيع رقعة العدوان العسكري ليشمل قطر ولبنان وسوريا وإيران واليمن وتونس.

وأشارت مادوكس إلى أن هذه السياسات انعكست في تزايد عزلة إسرائيل دوليا، مستشهدة بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين والمستوطنين، ووقف بعض المدفوعات الثنائية.

وختمت بالقول: "السيد الرئيس هرتسوغ، ما لدينا لمناقشته الآن يفوق ما توقعناه قبل أربعة وعشرين ساعة"، فيما اكتفى هرتسوغ بالرد قائلا: "لا أتفق مطلقا مع الصورة التي تم رسمها".
يذكر أن معهد تشاتام هاوس، المعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية، يقدّم نفسه باعتباره منظمة غير حكومية محايدة، تتمثل مهمتها الأساسية في تحليل ومراقبة الأحداث الدولية الجارية وتقديم الحقائق بشأنها، بما يساهم إيجابًا في تعميق فهم الرأي العام للتطورات العالمية.

ويعرّف المعهد ذاته بأنه فضاء يضم مزيجًا نادرًا من الباحثين، منظمات المجتمع المدني، الدبلوماسيين، الصحافيين والمنظمات غير الحكومية، من أجل الخروج بنتائج ودراسات تدعم فهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية.

وبفضل سلطته المعرفية وتاريخه العريق الذي يمتد منذ تأسيسه سنة 1920، يحتل المركز مكانة بارزة في الأوساط الأكاديمية العالمية والبريطانية على وجه الخصوص، مما يجعله أحد أبرز المرجعيات الفكرية في مجال العلاقات الدولية.


