“كطفل موبخ”.. إسحاق هرتسوغ يواجه مساءلة علنية في ندوة تشاتام هاوس بلندن

وجد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نفسه عرضة للتوبيخ والمساءلة خلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاتام هاوس البريطاني في لندن يوم 10 سبتمبر الجاري.



مديرة المعهد برونوين ماريا مادوكس استعرضت في افتتاح الجلسة مسيرة هرتسوغ السياسية، مشيرة إلى أنه تولى مناصب وزارية وقيادة حزب العمل قبل انتخابه رئيسا عام 2021، لكنها شددت على أن رئاسته اقترنت بما وصفته بـ"إحدى أكثر الفترات دموية ووحشية في تاريخ المنطقة".



“الرئيس الذي تسبب جيشه في تجويع الأطـفـال وقـتـل 60 ألفا"..

انتقادات تغضب الرئيس الإسرائيلي أثناء تقديمه كضيف من مديرة معهد تشاتام هاوس البريطاني pic.twitter.com/dGwV8o2woe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2025

معهد تشاتام هاوس: مرجعية أكاديمية عالمية لتحليل الأحداث الدولية



وأوضحت مادوكس أن عهده شهد، التي أودت بحياة أكثر من، مؤكدة أنه يتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن تلك الجرائم. كما لفتت إلى تقارير أممية حديثة أكدت أنوما نتج عنها من وفيات مباشرة جاءت نتيجة السياسات الإسرائيلية في تلك الفترة.وأضافت أن ولايته تميزت أيضا بتصاعد اعتداءات المستوطنين في، وسط صمت رسمي، إلى جانب توسيع رقعة العدوان العسكري ليشملوأشارت مادوكس إلى أن هذه السياسات انعكست في، مستشهدة بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبيةفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين والمستوطنين، ووقف بعض المدفوعات الثنائية.وختمت بالقول:، فيما اكتفى هرتسوغ بالرد قائلا:يذكر أن، المعروف رسميا باسم، يقدّم نفسه باعتباره منظمة غير حكومية محايدة، تتمثل مهمتها الأساسية في، بما يساهم إيجابًا في تعميق فهم الرأي العام للتطورات العالمية.ويعرّف المعهد ذاته بأنه فضاء يضم مزيجًا نادرًا من، من أجل الخروج بنتائج ودراسات تدعم فهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية.وبفضلالذي يمتد منذ تأسيسه سنة 1920، يحتل المركز مكانة بارزة في، مما يجعله أحد أبرز المرجعيات الفكرية في مجال العلاقات الدولية.