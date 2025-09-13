صفاقس : إستئناف أشغال المنشأة الفنية "قنطرة بوعصيدة" بعد توقفها لمدة أكثر من سنتين.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c4817328ab90.17542070_lephmkjfqngoi.jpg width=100 align=left border=0>

تم يوم الجمعة في صفاقس، إستئناف أشغال المنشأة الفنية على تقاطع الطريق الحزامية كلم 4، وطريق المهدية، والطريق الجهوية عدد 82، أو ما يعرف بقنطرة "بوعصيدة"، بعد توقف الأشغال لمدة أكثر من سنتين.



وأفادت مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف بمتابعة المشاريع الكبرى بولاية صفاقس، المهندسة إيمان بحروني، في تصريح إعلامي، أن "هذه المنشأة الفنية المعروفة بقنطرة بوعصيدة، شهدت تعطيلات، وتوقف الأشغال لأكثر من سنتين، وذلك بسبب إشكاليات عقارية، تمثلت في تواجد بعض المساكن داخل حوزة المشروع، مما إستوجب تظافر كل الجهود لإستكمال الإجراءات الإدارية لإقتنائها، وتعويض المواطنين، وتجاوز الإشكاليات، حيث تمكنا من هدم العقارات، وإخلاء حوزة المشروع".

