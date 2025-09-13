صفاقس : إستئناف أشغال المنشأة الفنية "قنطرة بوعصيدة" بعد توقفها لمدة أكثر من سنتين.
تم يوم الجمعة في صفاقس، إستئناف أشغال المنشأة الفنية على تقاطع الطريق الحزامية كلم 4، وطريق المهدية، والطريق الجهوية عدد 82، أو ما يعرف بقنطرة "بوعصيدة"، بعد توقف الأشغال لمدة أكثر من سنتين.
وأفادت مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف بمتابعة المشاريع الكبرى بولاية صفاقس، المهندسة إيمان بحروني، في تصريح إعلامي، أن "هذه المنشأة الفنية المعروفة بقنطرة بوعصيدة، شهدت تعطيلات، وتوقف الأشغال لأكثر من سنتين، وذلك بسبب إشكاليات عقارية، تمثلت في تواجد بعض المساكن داخل حوزة المشروع، مما إستوجب تظافر كل الجهود لإستكمال الإجراءات الإدارية لإقتنائها، وتعويض المواطنين، وتجاوز الإشكاليات، حيث تمكنا من هدم العقارات، وإخلاء حوزة المشروع".
وأفادت مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف بمتابعة المشاريع الكبرى بولاية صفاقس، المهندسة إيمان بحروني، في تصريح إعلامي، أن "هذه المنشأة الفنية المعروفة بقنطرة بوعصيدة، شهدت تعطيلات، وتوقف الأشغال لأكثر من سنتين، وذلك بسبب إشكاليات عقارية، تمثلت في تواجد بعض المساكن داخل حوزة المشروع، مما إستوجب تظافر كل الجهود لإستكمال الإجراءات الإدارية لإقتنائها، وتعويض المواطنين، وتجاوز الإشكاليات، حيث تمكنا من هدم العقارات، وإخلاء حوزة المشروع".
وأوضحت أن "إستئناف أشغال هذه المنشأة الفنية، التي تبقى منها فقط القسط الرابع والأخير، بعد تقدم أشغال المشروع ككل قبل توقفه، بنسبة 80 بالمائة، تتطلب آجالا إضافية تتراوح بين 10 و12 شهرا على أقصى تقديره ".
وأشارت إلى أن "هذه المنشأة الفنية بعد إنهاء أشغالها على الوجه الأكمل، ستساهم في إنسيابية حركة المرور على مستوى الطريق الحزامية، والتواصل مع المنشآت التي تم فتحها سنتي 2021، و2022".
ودعت المواطنين إلى "التحلي بالصبر في مرحلة الأشغال، سيما على مستوى الربط المروري والتحويل الجزئي الذي سيصاحب إنجاز الأشغال، وتفادي المرور عبر التقاطع وقت الذروة"، مؤكدة أنه "سيتم التنسيق مع المقاولة والسلط الجهوية والمركزية من أجل إستكمال المشروع في أقرب الآجال، ووفق جودة عالية ".
واعتبر والي صفاقس الحجري من جهته أن "مثل هذه المنشآت الفنية من شأنها أن تساهم في تطوير البنية التحتية بجهة صفاقس، والإنسيابية المرورية داخلها"، مضيفا أن "هذه المنشأة الفنية التي تم اليوم إستئناف أشغال قسطها الرابع، بعد إستكمال الأقساط الثلاثة من المشروع سنتي 2021 و2022، لا تتجاوز مدة أشغالها سنة على أقصى تقدير.
وأكد على أنه "بعد إستكمال هذا المنجز الهام للجهة، سوف يتم الشروع في عديد البرامج الأخرى التي ستساهم في تطوير البنية التحية بولاية صفاقس، وإنسيابية المرور بها "
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314747