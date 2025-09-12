الداخلية: الكشف عن مخزن عشوائي للمواد المدرسيّة والمكتبيّة قيمتها 4 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c47bd8d9dac3.64793427_inghojlepmkfq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت الفرقة الجهويّة للشرطة البلديّة بتونس اليوم الجمعة من الكشف عن مخزن عشوائي للموادّ المدرسيّة والمكتبيّة، حجزت داخلهُ كميات هامّة من المواد المذكُورة التي قُدّرت قيمتُها الماليّة الجُمليّة بحوالي 04 مليون دينار، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.



ويندرج هذا العمل في إطار التصدّي لظاهرة الإحتكار والمُضاربة والترفيع في الأسعار، وقد تم تحرير محضر إقتصادي في الغرض وحجز البضاعة على ذمّة مصالح وزارة التجارة التي تعهّدت بإعادة ضخّ كامل المحجُوز لتُجّار الجُملة قصد بيعها عبر المسالك القانُونيّة للتّوزيع.





وقبل يومين أسفرت حملات لمراقبة مكتبات ومحلات ونقاط بيع المُستلزمات المدرسيّة بولايات تونس وبن عروس وسوسة، عن حجز 22392 كُرّاسا بين مُدعّم ونصف مُصنع تم تأمينها على ذمّة مصالح وزارة التجارة لاستكمال اتخاذ الإجراءات القانُونيّة في الغرض