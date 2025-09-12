مرصد شاهد يوصي بالاكتفاء بدورة واحدة في الانتخابات التشريعية وبالرجوع الى نظام الاقتراع على القائمات
أصدر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ثلاث توصيات، على إثر ملاحظته الانتخابات التشريعية الجزئية في بنزرت وتوزر بدورتيهما، وذلك "بهدف تطوير جودة المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين فيه".
فقد أوصى المرصد في بلاغ نشره اليوم الجمعة، بضرورة إعتماد نظام إقتراع "يراعي خصوصية كل نوع من أنواع الإنتخابات"، والاكتفاء في الانتخابات التشريعية بدورة واحدة فقط حفاظا على المال العام.
كما حث على الرجوع إلى نظام الإقتراع على القائمات للرفع من نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع، وذلك بخلق تنافسية خلال الترشح وخلال القيام بالحملات الانتخابية.
واعتبر في هذا الصدد، أن الحملات الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر كانت "باهتة" بالنسبة الى جميع المترشحين، خصوصا في ظل نقص الموارد المالية ومنع التمويل العمومي.
وأوصى المرصد كذلك، باعتماد نظام اقتراع "يراعي خصوصية التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس"، ويوفر جميع الضمانات والتحفيزات التي تؤدي إلى مشاركة وتواجد أكبر لفئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
