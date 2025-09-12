مرصد شاهد يوصي بالاكتفاء بدورة واحدة في الانتخابات التشريعية وبالرجوع الى نظام الاقتراع على القائمات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d2cc87742d32.53720885_okgqfimlpjhen.jpg width=100 align=left border=0>

أصدر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ثلاث توصيات، على إثر ملاحظته الانتخابات التشريعية الجزئية في بنزرت وتوزر بدورتيهما، وذلك "بهدف تطوير جودة المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين فيه".



فقد أوصى المرصد في بلاغ نشره اليوم الجمعة، بضرورة إعتماد نظام إقتراع "يراعي خصوصية كل نوع من أنواع الإنتخابات"، والاكتفاء في الانتخابات التشريعية بدورة واحدة فقط حفاظا على المال العام‎.

