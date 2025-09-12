Babnet   Latest update 20:13 Tunis

مرصد شاهد يوصي بالاكتفاء بدورة واحدة في الانتخابات التشريعية وبالرجوع الى نظام الاقتراع على القائمات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d2cc87742d32.53720885_okgqfimlpjhen.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 19:33 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أصدر مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، ثلاث توصيات، على إثر ملاحظته الانتخابات التشريعية الجزئية في بنزرت وتوزر بدورتيهما، وذلك "بهدف تطوير جودة المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين فيه".

فقد أوصى المرصد في بلاغ نشره اليوم الجمعة، بضرورة إعتماد نظام إقتراع "يراعي خصوصية كل نوع من أنواع الإنتخابات"، والاكتفاء في الانتخابات التشريعية بدورة واحدة فقط حفاظا على المال العام‎.



كما حث على الرجوع إلى نظام الإقتراع على القائمات للرفع من نسبة الإقبال على صناديق الإقتراع، وذلك بخلق تنافسية خلال الترشح وخلال القيام بالحملات الانتخابية.

واعتبر في هذا الصدد، أن الحملات الإنتخابية الخاصة بالإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش- حامة الجريد- تمغزة من ولاية توزر كانت "باهتة" بالنسبة الى جميع المترشحين، خصوصا في ظل نقص الموارد المالية ومنع التمويل العمومي.

وأوصى المرصد كذلك، باعتماد نظام اقتراع "يراعي خصوصية التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس"، ويوفر جميع الضمانات والتحفيزات التي تؤدي إلى مشاركة وتواجد أكبر لفئات المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314740


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
36°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    