بطولة افريقيا للامم لكرة اليد للوسطيات (نصف النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره الغيني 22-28

انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد للوسطيات امام نظيره الغيني بنتيجة 22-28 اليوم الجمعة في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا للامم التي يسدل عنها الستار غدا السبت بمدينة وهران الجزائرية.

وسيلاقي المنتخب الغيني في النهائي نظيره المصري.

وكان المنتخب المصري قد بلغ الدور النهائي بتفوقه في وقت سابق من مساء اليوم على نظيره الانغولي بنتيجة 26-25 في الدور نصف النهائي الاول.

