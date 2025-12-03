Babnet   Latest update 17:45 Tunis

المنتخب التونسي يشارك في كاس افريقيا لكرة السلة 3x3 اكابر وكبريات بمدغشقر من 5 الى 7 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 03 Decembre 2025 - 17:26
      
يشارك المنتخب التونسي لكرة السلّة 3x3 ذكورا واناثا في كاس افريقيا التي ستقام بعاصمة مدغشقر انتاناناريفو من 5 الى 7 ديسمبر الجاري.
ويتكون منتخب الاكابر من الرباعي يوسف الضيف واسكندر بالراشد ووسام الكيسي وكريم بن عمر، في حين يتألف منتخب الكبريات من الرباعي هدى الحمروني ورباب العبيدي وعبير الجديدي وهبة الله بن رحومة، بقيادة المدرب الوطني خليل مقطوف الذي سيشرف على تدريب المنتخبين.


ويخوض منتخب الاكابر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أوغندا ومصر وفق البرنامج التالي:


الجمعة 5 ديسمبر 2025 (بتوقيت تونس):
تونس - أوغندا (13:25)
تونس - مصر (16:25)

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

أما منتخب الكبريات الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوغندا ومدغشقر ومصر والكونغو الديمقراطية، فسيخوض البطولة وفق البرنامج التالي:

الجمعة 5 ديسمبر 2025
تونس - أوغندا (12.05)
تونس - الكونغو الديمقراطية (18.05)

السبت 6 ديسمبر 2025
تونس - مصر (11.15)
تونس - مدغشقر (16.25)

ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.


