المنتخب التونسي يشارك في كاس افريقيا لكرة السلة 3x3 اكابر وكبريات بمدغشقر من 5 الى 7 ديسمبر

يشارك المنتخب التونسي لكرة السلّة 3x3 ذكورا واناثا في كاس افريقيا التي ستقام بعاصمة مدغشقر انتاناناريفو من 5 الى 7 ديسمبر الجاري.

ويتكون منتخب الاكابر من الرباعي يوسف الضيف واسكندر بالراشد ووسام الكيسي وكريم بن عمر، في حين يتألف منتخب الكبريات من الرباعي هدى الحمروني ورباب العبيدي وعبير الجديدي وهبة الله بن رحومة، بقيادة المدرب الوطني خليل مقطوف الذي سيشرف على تدريب المنتخبين.







ويخوض منتخب الاكابر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أوغندا ومصر وفق البرنامج التالي:





الجمعة 5 ديسمبر 2025 (بتوقيت تونس):

تونس - أوغندا (13:25)

تونس - مصر (16:25)



ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.



أما منتخب الكبريات الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات أوغندا ومدغشقر ومصر والكونغو الديمقراطية، فسيخوض البطولة وفق البرنامج التالي:



الجمعة 5 ديسمبر 2025

تونس - أوغندا (12.05)

تونس - الكونغو الديمقراطية (18.05)



السبت 6 ديسمبر 2025

تونس - مصر (11.15)

تونس - مدغشقر (16.25)



