انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة بقصر المؤتمرات بالعاصمة

انطلقت، الجمعة، بقصر المؤتمرات، بالعاصمة، فعاليات الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة، وذلك يومي 12 و 13 سبتمبر 2025، بمشاركة عدد هام من المهنيين من تونس والسعودية ودول أخرى.



ويجمع هذا الصالون، بحسب القائمين عليه، أبرز الفاعلين والناشطين في مجالات السياحة وخدمات العمرة والصناعات الثقافية، وذلك ضمن صيغة مبتكرة تعطي للسفر أبعادا إضافية .



وأكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة أحمد بالطيب، في تصريح لــ(وات) خصوصية هذه النخسة، حيث سيخصص اليوم الاول لفائدة المهنيين وسائر المهتمين بشؤون السياحة والعمرة، في حين سيكون اليوم الثاني فضاء مفتوحا للزوار.وقال بالطيب في هذا الصدد، أن الجامعة حرصت خلال هذه الدورة على الشراكة مع المنظمة التونسية لحماية المستهلك، لمزيد تنظيم موسم العمرة وتفادي المسالك غير القانونية ووضع حد للدخلاء وضمان حق الحريف سواء من تونس أو خارجها، في ظل التجاوزات التي وقع رصدها خلال المواسم الفارطة.وستنتظم خلال هذه الدورة، بحسب المسؤول، حلقات نقاش ستخصص لتفسير القوانين من قبل ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية، إلى جانب توعية الحرفاء من قبل المنظمة التونسية لحماية المستهلك وعقد ندوات عالية المستوى ستناقش النماذج السياحية الجديدة ودور الابتكار في هذا المجال.من جانبها، أفادت رئيسة ديوان وزير الشؤون الدينية غفران الساحلي، ان الوزارة قد شرعت في التحضيرات لموسم العمرة والحج عبر القيام باجتماعات دورية مع كافة المتدخلين بغاية تدارك النقائص، وإصدار المذكرة التوجيهية للعمرة يوم 28 جويلية 2025، وقع نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، إضافة إلى تأطير مرافقي العمرة والقيام بدورات تكوينية لفائدتهم ومنحهم شهادة معترف بها، في إطار شراكة مع وزارة السياحة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.وشددت الساحلي، في هذا الشأن ، على وجوب إمضاء عقد العمرة من قبل المعتمرين، بغاية الحفاظ على حقوق المعتمر ووكالة الأسفار ، مشيرة إلى أنه وقع تحسين عقد العمرة الذي تضمن شروط وواجبات جديدة.وأضافت المتحدثة، ان وزيرة الشؤون الدينية، قد حرصت خلال هذا الصالون على تقديم لأول مرة كتيب للمعتمر، ومطوية تحتوي على أركان العمرة وكيفية أدائها والموانع التي وجب تفاديها خلال أداء مناسك العمرة.من جهتها شددت نائب رئيس المنظمة التونسية لحماية المستهلك ثريا التباسي، على أن المنظمة ستعمل خلال موسم العمرة القادم على ضمان حق المعتمر خاصة خلال مغادرته للبلاد التونسية وحسن الإحاطة به، ومزيد تأطير وتنظيم القطاع الذي يشكو العديد من الإخلالات والتجاوزات من قبل بعض وكالات الأسفار المنتصبة بطريقة غير قانونية.وأكدت التباسي، أن المنظمة تتلقى تشكيات المواطنين بشكل يومي وبأعداد كبيرة وهامة خلال موسمي الحج والعمرة، معتبرة أن عقد العمرة سيخول للمعتمر والحاج حماية حقوقه والتظلم في حالة تعرضه إلى عملية تحيل .