الدورة الأولى من مهرجان "سرديّات مُترابطة" من 19 سبتمبر إلى 15 نوفمبر بتونس

تحتضن تونس من 19 سبتمبر إلى 15 نوفمبر 2025، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "سرديّات مُترابطة"، وهو أول مهرجان مخصص لكتاب الصورة الفوتوغرافية في إفريقيا والعالم العربي.



هذا الحدث الذي سيُقام بمركز الفنون B7L9 بمنطقة البحر الأزرق- المرسى، وفي فضاء 32 BIS وMouhit Space بالعاصمة، هو النسخة الأولى من مهرجان "سرديّات مُترابطة"، بعد أن كان لسنوات، منذ بعثه سنة 2022، معرضا للكتب، حيث تم تقديمه في كل من بيروت، وفلورنسا ومونتريال وسراييفو.



ويضم برنامج هذا المهرجان عددا من الفعاليات من بينها توقيع ثلاثة كتب، في مركز الفنون B7L9، وهي "ما بين الجزر" للتونسية أميمة بن تنفوس وسيتم تقديمه يوم 17 أكتوبر و"Tiger's Eye " عين النمر للمصرية هبة خليفة، يوم 24 أكتوبر، و"Landing هبوط " للفلسطيني معن حمّاد يوم 30 أكتوبر.كما يتضمن البرنامج ورشات إبداعية وزيارات موجهة لبعض الفضاءات وفقرات موسيقية، فضلا عن المكون الرئيسي للمهرجان وهو معرض بعنوان "عالم كتاب الصورة الفوتوغرافية" أشرف على تنفيذه اللبناني روي سعادة، وهو فنان متعدد الاختصاصات يجمع بين التصميم الغرافيكي والتصوير الفوتوغرافي وفنون بصرية أخرى، بالتعاون مع المصورة العراقية تمارا عبد الهادي، ومن تصميم سينوغرافي لتوم إغومينيدس.ويضم المعرض مختارات من كتب الصورة الفوتوغرافية لفنانين من تونس والجزائر والمغرب ومصر وفلسطين والسودان والعراق ولبنان وسوريا وإيران وتركيا، و"يشغل مساحة تقارب 500م، وهو مستوحى في تصميمه السينوغرافي من الفضاء المنزلي الحميمي حيث يتحول كل تفصيل إلى مشهد مروي. وفي وسط هذه المساحة، ينتصب مجلس للقراءة يضم نحو عشرين كتابا فوتوغرافيا متاحا للزوار".سيتضمن المعرض عرضا لثلاثين كتابا للصور الفوتوغرافية .، مع تسليط الضوء خاصة على 12 كتابا منها وهي التي تهتم ب"الحنين والانتماء" و "التحولات" و "إعادة تخيل التاريخ"، والكتاب الفوتوغرافي بوصفه فضاء للكتابة والذاكرة.وسيُفتتح هذا المعرض بفضاء مركز الفنون B7L9 يوم 19 سبتمبر على الساعة السادسة مساء ليتواصل إلى غاية 2 نوفمبر.