الترفيع بداية من أكتوبر 2025 في قيمة منحة الاستمرار المسندة للأطباء المقيمين والمتربصين الداخليين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/medecin2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 17:19
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الخميس 12 سبتمبر 2025 أمر ينص على الترفيع بداية من شهر أكتوبر 2025 في مقادير منحة الاستمرار المسندة للأطباء المقيمين والمتربصين الداخليين.
 
ويتعلق الأمر عدد 406 لسنة 2025 بتنقيح الأمر عدد 318 لسنة 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار، وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.،  

 

وبمقتضى هذا الأمر، ترتفع قيمة منحة الاستمرار بالنسبة للمقيمين والمتربصين الداخليين من صنف "أ" بالمستشفى إلى 120 دينارا و88 دينارا فيما تصل منحة حصة الاستمرار من صنف "ب" بالمستشفى الى 80 دينارا و64 دينارا.
 
ورحب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكّار، بصدور هذا القرار، مذكرا بانه تم الاتفاق بشأنه في جلسة تفاوضية بتاريخ 3 جويلية مع ممثلي وزارة الصحة وبعد سلسلة تحركات احتجاجية نفذها الأطباء الشبان على خلفية عدد من المطالب المهنية.
 
وقال ذكار في تصريح ل(وات) إن هذا القرار سيمكن الأطباء الشبان من زيادة ب 40 دينارا في قيمة منحة حصة الاستمرار لكل الأصناف.
 


