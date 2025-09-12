القيروان: قرب دخول محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بحيز الإنتاج

أعلنتفي بلاغ أصدرته مساء أمس أن أشغال إنجازبلغت نسبة تقدم بـ، مشيرة إلى أن المحطة، التي تبلغ طاقتها، ستدخل حيز الإنتاج قريبا.ووفق المصدر ذاته، فإن هذا المشروع يعد، ويمثلوتنويع مصادر الطاقة. وقد بلغت، بتمويل منالتابعة للبنك الدولي ومن، ويمتد على مساحة. ومن المنتظر أن يسهم في تقليص نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بنحوعند دخوله طور الإنتاج.

دعم وزاري وشراكة دولية



مشروع استراتيجي للطاقات المتجددة



وخلال زيارة ميدانية إلى المحطة، أكددعم الوزارة لإنجاح المشروع، مشددا على أهمية. ورافقه في هذه الزيارة، إلى جانب، و، وعدد من الإطارات العليا بالوزارة وممثلين عنوالمستثمر الرئيسي في المشروعتندرج هذه المحطة في إطاربنظام اللزمات، والتي تم خلالها إسنادلإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغموزعة على ولايات:وكانتقد تم توقيعها خلال شهر مارس الماضي، في إطار دفع مسار إدماج الطاقات المتجددة في المنظومة الوطنية للكهرباء.ومن المنتظر أن تدخل محطة القيروان الشمسية، لتكون بذلكفي المشاريع الكبرى المبرمجة لدعم التوجه نحو الطاقات النظيفة وتعزيز الأمن الطاقي لتونس.