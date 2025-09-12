Babnet   Latest update 20:13 Tunis

سيدي بوزيد: توزيع مساعدات مدرسية لفائدة الأطفال المدمجين بمركز الرحمة للتوحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/sidibouzid2.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 20:13
      
نظمت جمعية أولياء وأصدقاء المعاقين بسيدي بوزيد، بالشراكة مع عمادة أطباء الاسنان بتونس، اليوم الجمعة، يوما تنشيطيا لفائدة أطفال مركز "الرحمة" للتوحد بالجهة، شمل المدمجين بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية، وخصص لتوزيع أدوات مدرسية ونظارات طبية للأطفال الذين يعانون من ضعف البصر، وذلك تزامنا مع العودة المدرسية.
وبينت مديرة جمعية أولياء وأصدقاء المعوقين فرع سيدي بوزيد قدورة قدري في تصريح لصحفية "وات"، أن هذا النشاط خصص لتقديم مساعدات لذوي الإعاقة تتمثل في اللوازم المدرسية ونظارات طبية لعدد لمن يعانون من ضعف البصر، وهي مساعدات تاتي تزامنا مع العودة المدرسية لمزيد تأمين عودتهم لمقاعد الدراسة في ظروف جيدة. 
من جانبه، أفاد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية نادر سعداوي في تصريح لصحفية "وات"، أن المبادرة من العمادة الوطنية لأطباء الأسنان، تمثلت في التكفل بمجموعة من الأطفال من مركز التربية المختصة التابع لجمعية أولياء وأصدقاء المعوقين بسيدي بوزيد حيث قدمت لهم المستلزمات المدرسية وحضوا بعيادات طبية لقيس البصر وتكفلت بشراء نظارات لكل من يعانون من ضعف البصر. 

وثمن سعداوي دور كل المؤسسات التربوية الدامجة في الجهة وحرصهم وتفهمهم للوضعيات الخاصة بالأطفال المدمجين ولأهمية الشراكة التي تواصلت لسنوات لضمان حق هذه الفئة في التعلم والتكوين والتأهيل وفي الادماج الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. 


