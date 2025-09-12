بنزرت: إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للاقتصاد الازرق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c437947169a2.11221333_olgqhinmepkjf.jpg width=100 align=left border=0>

اعطيت اليوم الجمعة، إشارة إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للاقتصاد الازرق الذي تحتضنه ولاية بنزرت طيلة يومين، تحت شعار "من نيس إلى بنزرت،الوضع الراهن للبحر المتوسط" ،وذلك بتنظيم جمعية الموسم الازرق وبقية شركائها من مصالح تونسية محلية ومركزية وايضا خارجية .

وابرز والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة اهمية الدورة الجديدة للمنتدى في رسم ملامح مستقبلية لحوض المتوسط والتي من شانها المساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للمتوسط من خلال مكافحة التلوث والصيد الجائر وآثار التغيرات المناخية، علاوة على دعم القدرة التنافسية وتعزيز جاذبية وإشعاع البلاد عموما.

ولاحظ ان مناقشة مختلف مشاكل ومظاهر التلوث في المتوسط خلال المنتدىّ، ستمكن من توحيد الرؤى بين الاطراف المشاركة وتحديد الاولويات التي يجب العمل عليها ووضع مقترحات عملية وعلمية حول الحوكمة العادلة لمنطقة حوض المتوسط ودعم البحث العلمي في مجال البحار والمحيطات ودفع الاقتصاد الازرق والتصرف المستدام للثروات البحرية .

