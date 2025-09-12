بنزرت: إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للاقتصاد الازرق
اعطيت اليوم الجمعة، إشارة إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى العالمي للاقتصاد الازرق الذي تحتضنه ولاية بنزرت طيلة يومين، تحت شعار "من نيس إلى بنزرت،الوضع الراهن للبحر المتوسط" ،وذلك بتنظيم جمعية الموسم الازرق وبقية شركائها من مصالح تونسية محلية ومركزية وايضا خارجية .
وابرز والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة اهمية الدورة الجديدة للمنتدى في رسم ملامح مستقبلية لحوض المتوسط والتي من شانها المساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للمتوسط من خلال مكافحة التلوث والصيد الجائر وآثار التغيرات المناخية، علاوة على دعم القدرة التنافسية وتعزيز جاذبية وإشعاع البلاد عموما.
ولاحظ ان مناقشة مختلف مشاكل ومظاهر التلوث في المتوسط خلال المنتدىّ، ستمكن من توحيد الرؤى بين الاطراف المشاركة وتحديد الاولويات التي يجب العمل عليها ووضع مقترحات عملية وعلمية حول الحوكمة العادلة لمنطقة حوض المتوسط ودعم البحث العلمي في مجال البحار والمحيطات ودفع الاقتصاد الازرق والتصرف المستدام للثروات البحرية .
وابرز والي بنزرت سالم بن يعقوب بالمناسبة اهمية الدورة الجديدة للمنتدى في رسم ملامح مستقبلية لحوض المتوسط والتي من شانها المساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي للمتوسط من خلال مكافحة التلوث والصيد الجائر وآثار التغيرات المناخية، علاوة على دعم القدرة التنافسية وتعزيز جاذبية وإشعاع البلاد عموما.
ولاحظ ان مناقشة مختلف مشاكل ومظاهر التلوث في المتوسط خلال المنتدىّ، ستمكن من توحيد الرؤى بين الاطراف المشاركة وتحديد الاولويات التي يجب العمل عليها ووضع مقترحات عملية وعلمية حول الحوكمة العادلة لمنطقة حوض المتوسط ودعم البحث العلمي في مجال البحار والمحيطات ودفع الاقتصاد الازرق والتصرف المستدام للثروات البحرية .
واشارت رئيسة جمعية "الموسم الأزرق" ريم بن زينة، الى ان فعاليات المنتدى ستتدارس اليوم من خلال ما يزيد عن 70 مداخلة ومحاضرة لعديد الخبراء والمختصين، واقع الأمور في البحر المتوسط تحت شعار "من نيس إلى بنزرت: كيف حال البحر الأبيض المتوسط"، والالتزامات التي تم اتخاذها في نيس (فرنسا) لحماية المحيط ومفاوضات معاهدة البلاستيك، علاوة على مناقشة الحوكمة والخبرة العلمية والاقتصاد والتمويل الأزرق ومكافحة الصيد غير القانوني واثار التغيرات المناخية والتلوث البلاستيكي وغيره .
ولاحظت ان المنتدى في دورته الثامنة وعقب نجاحه الموسم الفارط في إصدار إعلان بنزرت، سيعمل هذه السنة على إصدار إعلان إفريقيا للاقتصاد الازرق والتنمية المستدامة .
من جهته، ابرز الكاتب العام لجمعية الاقتصاد الازرق فتحي بالكاهية مدى اهمية المنتدى إجتماعيا ومؤسساتيا وعلميا من خلال ربط جسور التعاون والشراكة جنوب-شمال بين الباحثين والخبراء والنسيج الجمعياتي، علاوة على الاهمية الاقتصادية والبيئية .
وشدد المتدخلون خلال المنتدى على إلزامية واهمية تحديد الأولويات ووضع منهجية التدخل واقتراح إجراءات عملية تثمن البيئة البحرية في المتوسط، وضرورة التفاعل المجتمعي والرسمي في الغرض، وتم استعراض ابرز الاجراءات والبرامج المنبثقة عن منتدى نيس سواء منها القرارات الجيوسياسية او البحثية والاقتصادية على غرار ما اقره الاتحاد الاوروبي في المجال من برامج ودعم ماليّ لمختلف المبادرات الموجهة لجميع الاطراف الرسمية وغيرها من اجل حسن حوكمة المتوسط .
يشار الى ان الفعاليات الافتتاحية للمنتدى شهدت حضور ومشاركة عديد الشخصيات والمسؤولين من تونس والخارج، علاوة على بقية النسيج المنظماتي والمجتمعي والاعلامي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314720