هيئة السلامة الصحية تشدد على ضرورة حصول محلات تعليب المواد الغذائية على المصادقة من السلطات المختصة لمزاولة نشاطها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c417b539d8e3.86194438_mqlokfhpjinge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 13:50
      
شددت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها اليوم الجمعة على ضرورة حصول كافة أصحاب محلات تعليب المواد الغذائية على المصادقة من طرف السلطات المختصة لمزاولة هذا النشاط وذلك في إطار تدعيم سلامة الأغذية وحماية المستهلك.

وأضافت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية انه يتعين على الراغبين في مواصلة أنشطتهم تسوية وضعياتهم في أقرب الآجال، والالتزام بالجوانب القانونية والفنية، خاصة منها إعلام الهيئة طبقا لقرار وزير الصحة المؤرخ في 11 مارس 2025، الذي يلزم جميع المنشآت الناشطة في القطاع الغذائي وقطاع أغذية الحيوانات بإبلاغ الهيئة بنشاطها وتركيز برنامج المراقبة الذاتية والالتزام بالممارسات الجيدة لسلامة الأغذية.



ولفتت الهيئة إلى أنّ كل مخالفة لهذه التراتيب تُعد إخلالًا بمبدأ سلامة الأغذية، وتعرّض صاحبها للتتبعات الإدارية والجزائية وفقًا للقانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ودعت الهيئة كافة المواطنين إلى ضرورة احترام متطلبات السلامة الصحية عند تداول الأغذية في المنازل وخلال كافة مراحل الإعداد والتعليب والتخزين والنقل والامتناع عن اقتناء ومعالجة المواد الغذائية في محلات عشوائية غير مرخّص لها.


