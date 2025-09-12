Babnet   Latest update 14:08 Tunis

تونس تشارك ب4 لاعبين في بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة بايطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petank.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 14:08
      
 يشارك تونس من 18 الى 21 سبتمبر الجاري في بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة المقررة بالعاصمة الايطالية روما بأربعة عناصر، حسب ما افاد مدرب المنتخب الوطني رؤوف العقيلي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة.

واوضح العقيلي أن منى الباجي حاملة ذهبيتي الألعاب العالمية بمدينة شينغدو الصينية خلال شهر اوت الفارط ستقود المنتخب الذي يتكون كذلك من خالد بوقريبة وأسماء البلي وسفيان بن ابراهيم مضيفا انه سيشرف خلال المونديال على تدريب العنصر النسائي في حين سيتولى زميله معمر الشيحاوي تدريب ثنائي الرجال.



وأبرز أن منى الباجي وخالد بوقريبة سيخوضان مسابقتي الفردي في صنفي السيدات والرجال، في حين ستشهد مسابقات الزوجى مشاركة كل من اسماء البلي وسفيان بن ابراهيم (زوجي مختلط) ومنى الباجي واسماء البلي (زوجي سيدات) وخالد بوقريبة وسفيان بن ابراهيم (زوجي رجال).
من جهة اخرى، كشف العقيلي ان المنتخب التونسي سيكون على موعد مع بطولة العالم سيدات للكرة الحديدة الحرة للرمي بالدقة والثلاثي المقررة بفرنسا من 11 الى 16 اكتوبر القادم في انتظار تحديد قائمة اللاعبات.


