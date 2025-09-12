تونس تشارك ب4 لاعبين في بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة بايطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/petank.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك تونس من 18 الى 21 سبتمبر الجاري في بطولة العالم للكرة الحديدية الحرة المقررة بالعاصمة الايطالية روما بأربعة عناصر، حسب ما افاد مدرب المنتخب الوطني رؤوف العقيلي وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة.



واوضح العقيلي أن منى الباجي حاملة ذهبيتي الألعاب العالمية بمدينة شينغدو الصينية خلال شهر اوت الفارط ستقود المنتخب الذي يتكون كذلك من خالد بوقريبة وأسماء البلي وسفيان بن ابراهيم مضيفا انه سيشرف خلال المونديال على تدريب العنصر النسائي في حين سيتولى زميله معمر الشيحاوي تدريب ثنائي الرجال.

