الادارة الجهوية للتجارة بتونس تتمكن من الحجز الفعلي لاكثر من 15500 كراس مدرسي خلال حملة رقابية مشتركة
تمكنت مصالح، الادارة الجهوية للتجارة بتونس، يومي الاربعاء والخميس، من الحجز الفعلي لاكثر من 15500 كرّاس مدرسي خلال حملة رقابية مشتركة.
وأفادت، المديرة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ"وات"، أنه تم اعادة ضخ هذه الكراسات بالمسالك المنظمة وتأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير 35 مخالفة اقتصادية في الاجمال، تعلقت بالبيع المشروط والامتناع عن البيع والاخلال بتراتيب الدعم وترويج منتوجات مجهولة المصدر واصدار فواتير بيع وهمية واعتماد أساليب تجارية ملتوية.
وأضافت المسؤولة أنه تم خلال، أمس الخميس، الحجز الفعلي لـ3500 كراس مدرسي منها 1500 كرّاس مدرسي مرقّم ومدعّم و2000 كرّاس رفيع من أجل اصدار فواتير بيع وهمية والتداول بمنتوجات مدعّمة من طرف أشخاص غير مؤهلين لاستيفاء شروط تجارة المواد والمستلزمات المدرسية وذلك بكل من باب الجزيرة بتونس العاصمة وباردو والمنزه 1.
وقالت، المبروك، إنّه وقع اتخاذ اجراءات تحرير محاضر بحث ضد المخالفين واعادة ضخّ الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية.
وأوضحت أن هذه الحملة الرقابية تندرج في اطار تنفيذ المناشير المرجعية لسلطة الاشراف الهادفة الى التصدي للممارسات الاحتكارية في الكرّاس المدرسي خاصة المدعّم منه، إذ تم تكثيف العمليات الرقابية المشتركة مع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والحرس البلدي والشرطة.
وأضافت أنها تأتي، كذلك، في سياق سلسلة من التدخلات والعمليات الرقابية قصد إحكام السيطرة على مسالك التوزيع في مختلف المستويات انطلاقا من التّصنيع ووصولا الى التّرويج.
