الادارة الجهوية للتجارة بتونس تتمكن من الحجز الفعلي لاكثر من 15500 كراس مدرسي خلال حملة رقابية مشتركة

تمكنت مصالح، الادارة الجهوية للتجارة بتونس، يومي الاربعاء والخميس، من الحجز الفعلي لاكثر من 15500 كرّاس مدرسي خلال حملة رقابية مشتركة.



وأفادت، المديرة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ"وات"، أنه تم اعادة ضخ هذه الكراسات بالمسالك المنظمة وتأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير 35 مخالفة اقتصادية في الاجمال، تعلقت بالبيع المشروط والامتناع عن البيع والاخلال بتراتيب الدعم وترويج منتوجات مجهولة المصدر واصدار فواتير بيع وهمية واعتماد أساليب تجارية ملتوية.

