Babnet   Latest update 12:45 Tunis

الادارة الجهوية للتجارة بتونس تتمكن من الحجز الفعلي لاكثر من 15500 كراس مدرسي خلال حملة رقابية مشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c4066c8f8f35.60053159_epljfminkqgho.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 12:38 قراءة: 1 د, 2 ث
      
تمكنت مصالح، الادارة الجهوية للتجارة بتونس، يومي الاربعاء والخميس، من الحجز الفعلي لاكثر من 15500 كرّاس مدرسي خلال حملة رقابية مشتركة.

وأفادت، المديرة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ"وات"، أنه تم اعادة ضخ هذه الكراسات بالمسالك المنظمة وتأمين قيمتها المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير 35 مخالفة اقتصادية في الاجمال، تعلقت بالبيع المشروط والامتناع عن البيع والاخلال بتراتيب الدعم وترويج منتوجات مجهولة المصدر واصدار فواتير بيع وهمية واعتماد أساليب تجارية ملتوية.



وأضافت المسؤولة أنه تم خلال، أمس الخميس، الحجز الفعلي لـ3500 كراس مدرسي منها 1500 كرّاس مدرسي مرقّم ومدعّم و2000 كرّاس رفيع من أجل اصدار فواتير بيع وهمية والتداول بمنتوجات مدعّمة من طرف أشخاص غير مؤهلين لاستيفاء شروط تجارة المواد والمستلزمات المدرسية وذلك بكل من باب الجزيرة بتونس العاصمة وباردو والمنزه 1.

وقالت، المبروك، إنّه وقع اتخاذ اجراءات تحرير محاضر بحث ضد المخالفين واعادة ضخّ الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية.

وأوضحت أن هذه الحملة الرقابية تندرج في اطار تنفيذ المناشير المرجعية لسلطة الاشراف الهادفة الى التصدي للممارسات الاحتكارية في الكرّاس المدرسي خاصة المدعّم منه، إذ تم تكثيف العمليات الرقابية المشتركة مع مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والحرس البلدي والشرطة.

وأضافت أنها تأتي، كذلك، في سياق سلسلة من التدخلات والعمليات الرقابية قصد إحكام السيطرة على مسالك التوزيع في مختلف المستويات انطلاقا من التّصنيع ووصولا الى التّرويج.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314714


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:50
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
35°-23
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    