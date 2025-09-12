'نعدو من أجل تونس أكثر خضرة 'شعار الدورة ال38 لماراطون كومار تونس قرطاج الدولي يوم 30 نوفمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/9/senior_marathon.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن تحتضن تونس، يوم الأحد 30 نوفمبر المقبل، الدورة ال38 لماراطون كومار تونس قرطاج الدولي، وذلك تحت شعار 'نعدو من أجل تونس أكثر خضرة ' .



وينتظم هذا الحدث الرياضي السنوي، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لتأمينات 'كومار' على موقع 'فايسبوك'، تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع الجامعة التونسية لألعاب القوى يشارك فيه الآلاف من المتسابقين من هواة الرياضة والمهتمين بحماية البيئة من تونس والخارج .

