'نعدو من أجل تونس أكثر خضرة 'شعار الدورة ال38 لماراطون كومار تونس قرطاج الدولي يوم 30 نوفمبر المقبل

Publié le Vendredi 12 Septembre 2025
      
من المنتظر، أن تحتضن تونس، يوم الأحد 30 نوفمبر المقبل، الدورة ال38 لماراطون كومار تونس قرطاج الدولي، وذلك تحت شعار 'نعدو من أجل تونس أكثر خضرة ' .

وينتظم هذا الحدث الرياضي السنوي، وفق ما نشر بالصفحة الرسمية لتأمينات 'كومار' على موقع 'فايسبوك'، تحت اشراف وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع الجامعة التونسية لألعاب القوى يشارك فيه الآلاف من المتسابقين من هواة الرياضة والمهتمين بحماية البيئة من تونس والخارج .



وتهدف هذه التظاهرة الى مزيد تعزيز الرياضة للجميع كأسلوب في الحياة من خلال تشجيع النشاط البدني المنتظم والمشاركة في مثل هذه السباقات وذلك من أجل مكافحة الآثار السلبية لنمط الحياة اليومية والحفاظ على صحة ورفاهية الاشخاص .

ويضم الماراطون الدولي، سباقات مختلفة في مسافات الماراطون (42 كلم) ونصف الماراطون (21كلم) وسباق للجميع (5 كلم) وسباق للاطفال .

يشار، الى أن ماراطون كومار تونس قرطاج الدولي، هي تظاهرة رياضية تم احداثها سنة 1986 في تونس تجمع بين التحدي الرياضي والوعي البيئي وتخصص عائداتها لغرس الأشجار ودعم قضايا البيئة المستدامة.


