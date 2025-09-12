مونديال الكرة الطائرة 2025 - الياس بوعشير يعوض حمزة نقة في قائمة المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

وجه الايطالي انطونيو جاكوب مدرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة الدعوة للاعب الياس بوعشير لتعويض حمزة نقة المصاب وتعزيز صفوف المنتخب الذي يتاهب للمشاركة في مونديال الفليبين الذي ينطلق اليوم ويتواصل الى غاية 28 سبتمبر الجاري.

وكان حمزة نقة تعرض الى الإصابة خلال التمارين.

واوضحت الجامعة التونسية للكرة الطائرة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان نتائج الفحوصات الطبية أكدت عدم إمكانية شفاء حمزة نقة قبل انطلاق البطولة.





جدير بالتذكير أن السداسي التونسي يستهل اليوم مشاركته في بطولة العالم بملاقاة منتخب البلد المنظم الفليبين ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضا ايران ومصر وذلك انطلاقا من الساعة منتصف النهار.