الداخلية تدعو مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى حلول بديلة لتفادي الاكتظاظ مع العودة المدرسية
دعت وزارة الداخلية مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى اعتماد مسالك بديلة بداية من يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، وذلك لتفادي تعطّل مصالحهم والمساهمة في ضمان سيولة حركة المرور بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية 2025/2026.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ مروري أصدرته اليوم الجمعة، أنّ هذا التمشّي يأتي نظراً للكثافة المرورية المتوقعة بعد عودة مستعملي الطريق من داخل الجمهورية نحو العاصمة، خاصة على مستوى المدخل الجنوبي، في ظل تواصل أشغال التهيئة بهذا المحور.
المسالك البديلة المقترحة: * استعمال الطريق الوطنية رقم 1 بالدخول عبر المنعرج في اتجاه ملعب رادس ثم مفترق المدينة الجديدة فمفترق شوشة رادس، ومنه نحو قنطرة رادس – حلق الوادي للوصول إلى وسط العاصمة أو الضاحية الشمالية.
* استعمال قنطرة لاكانيا مروراً عبر مفترقي الوردية 1 و2 في اتجاه ساحة باب عليوة ثم قنطرة الريفولن وصولاً إلى شارع المنصف باي فـ طريق المغرب العربي (الزاد 4).
كما شدّدت وزارة الداخلية على ضرورة التقيد بقواعد الجولان واحترام مبادئ السلامة المرورية، مؤكدة أنّها سخّرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لتأمين انسياب حركة المرور وتوفير الإرشاد والمساعدة.
ولمزيد من المعلومات، يمكن لمستعملي الطريق الاتصال على الرقمين: 71.343.201 أو 71.342.787.
