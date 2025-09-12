الداخلية تدعو مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى حلول بديلة لتفادي الاكتظاظ مع العودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3fb63150c00.38023433_ohkijfqelnmpg.jpg width=100 align=left border=0>

دعت وزارة الداخلية مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى اعتماد مسالك بديلة بداية من يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، وذلك لتفادي تعطّل مصالحهم والمساهمة في ضمان سيولة حركة المرور بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية 2025/2026.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ مروري أصدرته اليوم الجمعة، أنّ هذا التمشّي يأتي نظراً للكثافة المرورية المتوقعة بعد عودة مستعملي الطريق من داخل الجمهورية نحو العاصمة، خاصة على مستوى المدخل الجنوبي، في ظل تواصل أشغال التهيئة بهذا المحور.

