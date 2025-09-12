وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التشكيلي والفوتوغرافي وديع المهيري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3f8796a0262.17828681_kghqelfjmpoin.jpg width=100 align=left border=0>

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان التشكيلي والفوتوغرافي وديع المهيري الذي وافته المنية امس الخميس، تاركًا إرثًا فنيًا ثريًا ومتنوعًا أغنى به الساحة الثقافية التونسية والدولية

وُلد الفقيد بالعاصمة التونسية، ومنذ سنة 2004 اختصّ في التصوير الفوتوغرافي والفن المعاصر، حيث تناولت أعماله قضايا الهويةوالذاكرة في ارتباطها بالواقع التونسي الراهن والذاكرة في ارتباطها بالواقع التونسي الراهن،مؤمنًا بأن "هويتنا لا تنتمي الينا الا جزئيا ، ووعينا هو الوحيد القادر على شق طريقنا نحو الهوية"

إلى جانب مسيرته الإبداعية، مارس الراحل التدريس بالمعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير لأربع سنوات، وكان عضوًا في اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين،ووكيلا لمعرض"بولن" بالإقامة الفرنسية بتونس

