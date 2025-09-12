إلى الأولياء والمربين: دليل مكافحة التحرش الجنسي ضد الأطفال
أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إصدار أدلّة موجهة إلى الأولياء والمربين حول سبل حماية الأطفال من خطر التحرش الجنسي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية ومساندة الطفولة.
الدليل الأوّل مخصص للأطفال من 6 إلى 11 سنة، فيما يوجّه الدليل الثاني إلى الفئة العمرية بين 11 و16 سنة، وقد تم إعدادهما بلغة مبسطة وبمقاربة بيداغوجية تراعي خصوصيات كل مرحلة عمرية، بهدف تسهيل مرافقة الأطفال والمراهقين نحو بناء الوعي الذاتي وتعزيز شعورهم بـالأمان.
وأكد المنتدى أنّ حماية الأطفال من كل أشكال العنف مسؤولية جماعية تتقاسمها العائلة والمدرسة والمجتمع، مشدداً على أنّ هذا العمل يأتي انسجاماً مع الالتزامات الوطنية والدولية لتونس في مجال الدفاع عن حقوق الطفل وضمان حقه في بيئة آمنة وحياة كريمة.
وخلص المنتدى إلى أنّ إصدار دليل "الأمان حقي" يمثّل خطوة عملية في سياق الجهد المدني المشترك من أجل مكافحة التحرش الجنسي ضد الأطفال، داعياً إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة بشجاعة ومسؤولية، مع ترسيخ ثقافة الحوار والإنصات لحماية الأجيال القادمة.
للاطلاع على الأدلّة:
* الدليل الموجّه للفئة العمرية من 6 إلى 11 سنة
* الدليل الموجّه للفئة العمرية من 11 إلى 16 سنة
