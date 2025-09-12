إلى الأولياء والمربين: دليل مكافحة التحرش الجنسي ضد الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3f67c6f3673.58062734_ioqkgjelmhnfp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إصدار أدلّة موجهة إلى الأولياء والمربين حول سبل حماية الأطفال من خطر التحرش الجنسي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الوقاية ومساندة الطفولة.



الدليل الأوّل مخصص للأطفال من 6 إلى 11 سنة، فيما يوجّه الدليل الثاني إلى الفئة العمرية بين 11 و16 سنة، وقد تم إعدادهما بلغة مبسطة وبمقاربة بيداغوجية تراعي خصوصيات كل مرحلة عمرية، بهدف تسهيل مرافقة الأطفال والمراهقين نحو بناء الوعي الذاتي وتعزيز شعورهم بـالأمان.

