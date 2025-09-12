Babnet   Latest update 12:45 Tunis

وزير الإقتصاد والتخطيط ونظيرته المصرية يؤكدان على توفر الفرص والإمكانيات للإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية الى مستويات أرفع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3f17d3ef3c6.56920654_keiglonqfpjhm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 11:09 قراءة: 0 د, 37 ث
      
في إطار مشاركته في أشغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة بالقاهرة يومى 10 و 11 سبتمبر الجاري برئاسة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة التونسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 11 سبتمبر بنظيرته المصرية رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التباحث حول الفرص والإمكانيات المتاحة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الإقتصادية والارتقاء بها الى مستويات أرفع خاصة على مستوى الإستثمار و الشراكة و التبادل التجاري تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين ، سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد واخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد الوزيران في هذا السياق على اهمية التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي المالي والفني.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314707


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:50
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
35°-23
33°-23
32°-23
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    