وزير الإقتصاد والتخطيط ونظيرته المصرية يؤكدان على توفر الفرص والإمكانيات للإرتقاء بالعلاقات الإقتصادية الى مستويات أرفع

في إطار مشاركته في أشغال الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية المنعقدة بالقاهرة يومى 10 و 11 سبتمبر الجاري برئاسة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة التونسية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري ، التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الخميس 11 سبتمبر بنظيرته المصرية رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التباحث حول الفرص والإمكانيات المتاحة لدى البلدين لتعزيز العلاقات الإقتصادية والارتقاء بها الى مستويات أرفع خاصة على مستوى الإستثمار و الشراكة و التبادل التجاري تجسيما لتوجيهات قيادة البلدين الشقيقين ، سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد واخيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الوزيران في هذا السياق على اهمية التواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة خاصة في المجالات ذات العلاقة بالتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي المالي والفني.