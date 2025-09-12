المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببنزرت بالنيابة لـ "وات": تمّ انجاز 32 مشروع في قطاع الشباب والرياضة خلال السنوات القليلة الماضية

وات - أكد المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالنيابة بولاية بنزرت مراد الملولي أنّ المشاريع التي تمّ إنجازها في قطاعي الشباب والرياضة بولاية بنزرت بين سنتي 2022 و 2025 قد بلغت 32 مشروع بكلفة تقارب 9ر12 مليون دينار.



وأوضح الملولي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش مهمة أضواء بالجهات التي تنفذها الوكالة بالشراكة مع البرنامج الأوروبي لدعم الاعلام التونسي المشاريع التي أنجزت في السنوات الثلاثة الأخيرة تراوحت بين 9 مشاريع في قطاع الشباب و 23 مشروع في قطاع الرياضة.



وأبرز أنّ المشاريع التي أنجزت في قطاع الشباب خلال آخر 5 سنوات قدّرت كلفتها الجزئية بنحو 9ر2 مليون دينار متمثلة في احداث مركب شبابي ورياضي بوادي رومين بمنزل عبد الرحمان، مركز شبابي ورياضي بحي الجلاء، دار شباب العالية من الجيل الثاني، تهيئة دار الشباب بجرزونة من الجيل الثاني، مركب شبابي ورياضي بحي النجاح، تهيئة دار الشباب بسجنان من الجيل الثاني، تهيئة دار الشباب بجومين، تهيئة دار الشباب بالحويض، تهيئة دار الشباب بأوتيك.أما في خصوص المشاريع المنجزة في قطاع الرياضة بولاية بنزرت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة فقد أشار المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالنيابة الى أنّ كلفتها الجملية قدرت بـ 9ر12 مليون دينار ، مشيرا الى أنّ تعشيب الملعب الرئيسي 15 أكتوبر وتهيئة وصيانة المسبح البلدي ببنزرت هما أكثر المشاريع المنجزة من ناحية الكلفة من ضمن 23 مشروعا.وفي هذا الاطار كشف مراد الملولي أنّ اعادة تعشيب ملعب 15 أكتوبر كلّف مؤسسات الدولة التونسية 779 الف دينار وكانت بداية تاريخ استغلاله في 4 نوفمبر 2021، فيما استأثر تهيئة وصيانة المسبح البلدي ببنزرت باعتمادات ناهزت 9ر1 مليون دينار وانطلقت بداية استغلال المسبح من قبل الجمعيات الرياضية منذ 20 فيفري 2025.وبيّن مراد الملولي أنّ هناك 7 مشاريع شبابية و 13 مشروعا رياضيا في طور الإنجاز بكلفة تناهز 10 ألف دينار إضافة الى مشاريع أخرى في طور الدراسة بكلفة جملية تقدر بنحو 6ر19 ألف دينار تنقسم الى 8 مشاريع في قطاع الشباب و 20 مشروع في قطاع الرياضة.وفي ما يلي قائمة المشاريع الرياضية المنجزة بولاية بنزرت خلال آخر 5 سنوات وفق ما ذكره المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالنيابة لوكالة تونس افريقيا للأنباء وعددها 23 مشروعا:1 إعادة تعشيب الملعب الرئيسي 15 أكتوبر ببنزرت – 2 تهيئة ملعب الشمال – 3 احداث ملعب حي بسيدي علي الشباب – 4 تهيئة الملعب البلدي برأس الجبل – 5 تهيئة الملعب البلدي بعوسجة مع احداث ملاعب كرة يد وكرة سلة – 6 تهيئة الملعب البلدي بمنزل بورقيبة – 7 احداث ملعب حي بالبحيرة – 8 تنوير ملعب حي النور – 9 تنوير ملعب حي أم هاني – 10 احداث ملعب حي بجومين – 11 تهيئة القاعة الرياضية بالبحيرة – 12 تهيئة الملعب البلدي بمنزل جميل (حجرات الملابس) – 13 تهيئة الملعب البلدي بتينجة – 14 احداث ملعب حي حشاد بغزالة – 15 إعادة تعشيب الملعب الفرعي 15 أكتوبر ببنزرت والأسيجة – 16 تهيئة وصيانة المسبح البلدي ببنزرت – 17 مواصلة تهيئة قاعة حسين الباز – 18 تهيئة الملعب البلدي بمنزل جميل (حجرات الملابس) – 19 تهيئة الملعب البلدي بمنزل جميل (تنوير) – 20 تهيئة الملعب الفرعي بالمركب الرياضي بالعالية – 21 تهيئة الملعب البلدي بتينجة (تنوير) – 22 إعادة تعشيب الملعب الرئيسي بمنزل بورقيبة – 23 تهيئة الملعب الرئيسي بمنزل بورقيبة (تقوية الهياكل الحاملة للمدارج).