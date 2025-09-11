Babnet   Latest update 23:12 Tunis

العلاقات التونسية الصينية محور لقاء كاتب الدولة للخارجية مع السفير الصيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c349325f4fe2.80107643_nkmiehqgoplfj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 23:11 قراءة: 0 د, 33 ث
      
إستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي.

وخصص اللقاء،حسب بلاغ إعلامي للوزارة، لاستعراض التطوّر الذي تشهده العلاقات الثنائية والنتائج المتميزة لتبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين، وأهمّية المحافظة على وتيرة هذا النسق ومتابعة تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية بين تونس والصين.



ومثّّل اللقاء مناسبة للتباحث بخصوص عدد من المواضيع المتعلّقة بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات قمّة منتدى التعاون الصيني الإفريقي والعمل على تسهيل ولوج المنتجات التونسية إلى السوق الصينية.
وتمّ في هذا الاطار، بالخصوص، النظر في مزيد إثراء الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يساهم في دعم الصادرات التونسية إلى الصين.
 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314687


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet31°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
31°-22
35°-23
33°-24
33°-24
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    