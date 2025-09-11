العلاقات التونسية الصينية محور لقاء كاتب الدولة للخارجية مع السفير الصيني
إستقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي.
وخصص اللقاء،حسب بلاغ إعلامي للوزارة، لاستعراض التطوّر الذي تشهده العلاقات الثنائية والنتائج المتميزة لتبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين، وأهمّية المحافظة على وتيرة هذا النسق ومتابعة تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية بين تونس والصين.
ومثّّل اللقاء مناسبة للتباحث بخصوص عدد من المواضيع المتعلّقة بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات قمّة منتدى التعاون الصيني الإفريقي والعمل على تسهيل ولوج المنتجات التونسية إلى السوق الصينية.
وتمّ في هذا الاطار، بالخصوص، النظر في مزيد إثراء الاطار القانوني الذي ينظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يساهم في دعم الصادرات التونسية إلى الصين.
