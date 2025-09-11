Babnet   Latest update 21:05 Tunis

اعادة فتح باب التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية يوم الجمعة 12 سبتمبر

Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 17:48
      
أعلنت وزارات التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية، في بلاغ مشترك، اليوم الخميس، عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد سنة 2020 بداية من يوم الجمعة 12 سبتمبر الجاري.
وأفاد البلاغ بأنه تنطلق يوم الجمعة 12 سبتمبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا، إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة إلى السنة الدراسية 2025-2026 لأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد سنة 2020 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال العمومية والخاصة وبالكتاتيب.
وتتم عملية التسجيل من خلال الرابط الالكتروني التالي: www.preparatoire.education.tn

 


