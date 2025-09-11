رئيسة الحكومة تدعو الى تكثيف العمل الميداني وتبادل الزيارات وجهود التعاون بين تونس ومصر

وات - دعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إلى تكثيف العمل الميداني وتبادل الزيارات وجهود التعاون بين تونس ومصر، حتى يتم الترفيع في حجم المبادلات التجارية بين البلدين، لأنها "دون المستوى المأمول".



وأكدت رئيسة الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس مع نظيرها المصري، إثر التوقيع على ثماني اتفاقيات في إطار الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة التونسية المصرية، بمقر رئاسة مجلس الوزراء المصري بالمدينة الادارية الجديدة بالقاهرة، أن تونس ومصر يتمتعان بامكانيات بشرية وكفاءات قادرة على ارساء استثمارات واعدة، وتحقيق توازن الميزان التجاري بين البلديين الشقيقين.



كما دعت بالمناسبة، الى ضرورة الاستغلال الأمثل لعلاقات الصداقة المتينة التي تربط بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، قصد إقامة علاقات تعاون وشراكة متميزة في جميع المجالات، لا سيما المجال الاقتصادي.وبينت أن التواجد القوي لتونس غرب افريقيا وتواجد مصر أيضا كقوة في وسط وشرق افريقيا، سيمكّن كلا البلديين الشقيقين من تعزيز الاستثمار ليس فقط فيما بينهما وإنما ايضا في إفريقيا، مذكرة بالديناميكية والنسق المرتفع لعمل اللجان الفنية والقطاعية التونسية والمصرية بهدف مزيد تطوير الاسثمار بين البلديين الشقيقين.وعبرت عن أملها في أن تكون هذه الدورة منطلقا لمزيد توثيق أواصر الأخوة والتعاون بين تونس ومصر، مبينة أن كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى المدبولي، قد أكدا أن الفترة القادمة ستشهد تكثيفا في نسق التعاون مع تونس من أجل تحسين المبادلات التجارية بينهما.وفي سياق آخر، قالت رئيسة الحكومة إنه لا يمكن لشعوب المنطقة أن تنعم بالأمن والسلام ما لم يتم تسوية القضية الفلسطينية بصفة شاملة وعادلة ودائمة، وذلك بإنهاء الاحتلال الصهيوني الذي ترفضه جميع المواثيق والمرجعيات على اختلافها، مذكرة بموقف تونس الثابت والراسخ من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع كل شبر من أرضه السليبة، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة في كل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وأكدت بخصوص الملف الليبي، ان موقف تونس يكرس مبدأ التعاون والتضامن مع الأخوة في ليبيا من أجل إيجاد حل "ليبي ليبي"، مشيرة أن العديد من البلدان العربية كانت ضحية لمشاكل لم تكن متسببة فيها، بل جاءت نتيجة تدخلات أجنبية.ودعت الى ضرورة ان تعمل كل الشعوب وفقا لخياراتها الوطنية، وترفض كل التدخلات الاجنبية، مؤكدة أن سياسة تونس التي يضبطها رئيس الجمهورية، ترتكز على خياراتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها ودون أية املاءات خارجية.من جهته، أوضح رئيس مجلس الوزراء المصري، أن انعقاد أشغال اللجنة المشتركة اليوم، سبقته أمس الاربعاء استعدادات وترتيبات بين وزراء البلدين، وعقد لقاءات ثنائية على المستوى الوزاري وكذلك على مستوى الأمانات الفنية، لتتوج اليوم بالتوقيع على عدد من مُذكرات التفاهم والاتفاق على عدد من المشاريع المشتركة التي تُحقق الاستفادة لكلا البلدين.وأكد أنه تم التطرق مع نظيرته التونسية الى العديد من القضايا والملفات المشتركة بين البلدين، سواء على الصعيد الثنائي أو الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها ملف القضية الفلسطينية العادلة، مؤكداً الحرص البلدين المشترك على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لا سيما في ظل تنامي الوعي الدولي بأن استقرار منطقة الشرق الأوسط وتحقيق السلام الشامل والدائم لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية.وفي ما يتصل بالملف الليبي، قال مدبولي إن هناك إتفاق كامل بين البلدين، على ضرورة الحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وعلى ضرورة أن يكون الحل ليبيا ونابعا بالأساس من جميع الفرقاء الليبيين دون أي تدخل لأطراف خارجية.