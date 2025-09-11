الدورة الأولى من "سينما جات" بطبرقة من 12 إلى 14 سبتمبر 2025
تنطلق غدا الجمعة في مدينة طبرقة من ولاية جندوبة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "سينما جات" وتتواصل إلى غاية 14 سبتمبر 2025 ، لتحل خلال شهر أكتوبر القادم، من 10 إلى 19، بنفطة من ولاية توزر.
يضم هذا المهرجان في برنامجه عددا من الفعاليات التي تراوح بين الموسيقى والسينما واللقاءات الفكرية والورشات التي ستهتم بهذه الدورة بعدد من المواضيع ذات البعد الايكولوجي.
وسيكون جمهور طبرقة على موعد مع عروض سينمائية تونسية وأوروبية، فضلا عن محور خاص بالسينما الإسبانية، ينتظم بدعم من سفارة إسبانيا بتونس، ومحور خاص بالسينما الإيطالية مع عروض وحفل موسيقي سينمائي بقيادة الفنانة الإيطالية Francesca Badalini.، يُقام بدعم من سفارة إيطاليا بتونس.
كما سيتم خلال أيام المهرجان عرض أفلام تونسية وأوروبية مدبلجة للأطفال بصوت الممثل التونسي محمد حسين قريع. وستُقام مختلف هذه العروض بالاعتماد على شاشات مشروع "سينما تدور" الذي يجوب البلاد التونسية منذ سنوات لترسيخ مبدأ سينما القرب.
وبرمج القائمون على المهرجان عددا من الورشات من بينها السينمائية وأخرى بيئية، في اختصاص السينما سيتمتع المشاركون في هذه الدورة بتكوين في صناعة الأفلام القصيرة باستخدام الهواتف الذكية.
ومن ضمن الورشات البيئية المبرمجة خلال فعاليات المهرجان، ورشات في تثمين المنتجات الغابية والواحية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التربوية للأطفال والشباب (Green Kids Lab, Techy Kids)..
وستنتقل عروض وورشات "سينما جات" إلى نفطة، من 10 إلى 19 أكتوبر 2025، وذلك بواسطة الشاحنة السينمائية المتنقّلة.
