الدورة الأولى من "سينما جات" بطبرقة من 12 إلى 14 سبتمبر 2025

تنطلق غدا الجمعة في مدينة طبرقة من ولاية جندوبة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان "سينما جات" وتتواصل إلى غاية 14 سبتمبر 2025 ، لتحل خلال شهر أكتوبر القادم، من 10 إلى 19، بنفطة من ولاية توزر.

يضم هذا المهرجان في برنامجه عددا من الفعاليات التي تراوح بين الموسيقى والسينما واللقاءات الفكرية والورشات التي ستهتم بهذه الدورة بعدد من المواضيع ذات البعد الايكولوجي.

وسيكون جمهور طبرقة على موعد مع عروض سينمائية تونسية وأوروبية، فضلا عن محور خاص بالسينما الإسبانية، ينتظم بدعم من سفارة إسبانيا بتونس، ومحور خاص بالسينما الإيطالية مع عروض وحفل موسيقي سينمائي بقيادة الفنانة الإيطالية Francesca Badalini.، يُقام بدعم من سفارة إيطاليا بتونس.

