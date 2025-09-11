الداخلية: حجز 22392 كراسا بين مدعم ونصف مدعم
أسفرت حملات لمراقبة مكتبات ومحلات ونقاط بيع المُستلزمات المدرسيّة بولايات سوسة وبن عروس وسوسة، عن حجز 22392 كُرّاسا بين مُدعّم ونصف مُصنع.
وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن هذه الحملات التي قامت بها الوحدات التابعة لإدارة الشرطة البلديّة يوم أمس، تأتي في إطار التصدّي لظاهرة الاحتكار والمُضاربة والترفيع في الأسعار.
وأضافت الوزارة أنه تمّ تأمين المحجُوز على ذمّة مصالح وزارة التجارة لاستكمال اتخاذ الإجراءات القانُونيّة في الغرض.
