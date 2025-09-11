وزير التجارة يؤكد ضرورة العمل المشترك بين تونس ومصر في إطار اتفاقية الزليكاف
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، لدى لقائه، الخميس، بالقاهرة، بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر رانيا المشاط، ضرورة العمل المشترك بين تونس ومصر في إطار اتفاقية الزليكاف بالنظر إلى الإمكانيات التي يزخر بها البلدين.
وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وجمهورية مصر العربية وآفاقها وأهم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المتابعة ودورية اللّقاءات والتواصل المباشر بين مسؤولي البلدين.
وذكر عبيد، بالمناسبة، أن تونس قد شرعت في إنجاز جملة من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال من جهة، ووضع استراتيجية لتنمية الصادرات خصوصا تجاه إفريقيا من جهة أخرى.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، على عمق علاقات التعاون المصرية التونسية والحرص على الارتقاء بها في عديد المجالات.
وشددت، المشاط، في هذا الصدد، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في مصر وتونس للاستفادة من الإمكانات والمزايا المتاحة في البلدين اللذين يشكلان، وفق تقديرها، قاعدة متميّزة للانطلاق نحو أسواق أخرى سواء في إفريقيا أو العالم العربي أو أوروبا، بما يعزز تواجد المنتجات والشركات التونسية والمصرية في هذه الأسواق.
