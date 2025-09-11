وزير التجارة يؤكد ضرورة العمل المشترك بين تونس ومصر في إطار اتفاقية الزليكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2cfc3ec4957.06542983_piqmegkonjhlf.jpg width=100 align=left border=0>

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، لدى لقائه، الخميس، بالقاهرة، بوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر رانيا المشاط، ضرورة العمل المشترك بين تونس ومصر في إطار اتفاقية الزليكاف بالنظر إلى الإمكانيات التي يزخر بها البلدين.



وتطرق الجانبان، خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، إلى واقع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وجمهورية مصر العربية وآفاقها وأهم مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المتابعة ودورية اللّقاءات والتواصل المباشر بين مسؤولي البلدين.

