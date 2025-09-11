أضواء على الجهات :ميناء الصيد البحري بغار الملح يحتاج الى رافعة والى عملية توسعة لتعزيز دوره الاقتصادي

وات - شيراز النائلي - يعد ميناء الصيد البحري بغار الملح، من بين موانئ الصيد البحري الخمس بولاية بنزرت، ورغم إصطفاف المراكب بتشكيلاتها الخشبية متعددة الالوان على أرصفته المزدحمة، الا ان ذلك لا يمكن ان يخفي حالة قلق بعض البحارة على وضع الميناء.

قريبا من أحد الأرصفة، يحاول البحار الشاب منتصر،داخل مركبه الصغير، لملمة شباكه الممزقة ويعيد خياطة البعض منها ووجهه قد اعتراه قلق كبير.

قال لصحفية- وات- المشاركة في مبادرة أضواء على الجهات: "أرمي الشباك يوميا في البحر على أمل ان اصطاد قوت يومي وكلما أعود إليها وجدتها فارغة و قد أتلفها الدلفين".



دائرة الصيد البحري: الميناء يحتاج الى رافعة



ميناء يعمل فوق طاقته



لكن الدلفين ليس من يقلق البحار منتصر ويصعب عليه العمل داخل الميناء وجمع قوت يومه بل ان ميناء الصيد البحرى بغار الملح يحتاج الى بعض التحسينات على غرار توفر رافعة.أما البحار سليمان، عبرعن امتعاضه من عدم استمرارية نشاطه اذ يخشى اصحاب المراكب من الصعوبات في حال حدوث التقلبات الجوية ، ما يجعل نشاطه مرتبطا بحالة الطقس.وفرضت الوضعية المتعلقة بالاحوال الجوية نفسها مما ادي الى نقص العديد من أنواع الاسماك مقارنة بأكثر من عشر سنوات خلت كما اضر نشاط تربية الاحياء المائية وبعض انواع الاسماك بنشاط الصيد البحري.قالت رئيسة دائرة الصيد البحري ببنزرت فتيحة عياد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في اطار مهمة أضواء على الجهات، "إن دور الدائرة يكمن في تطوير الإنتاج وذلك لا يتحقق إلا بتطوير التجهيزات ونحن من اشكال رئيسي بالميناء ألا وهو افتقاده لرافعة".وأضافت قائلة:" إن علاقتنا القريبة من البحارة تجعلنا نأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم و طلباتهم لنقترحها على وكالة الموانئ و غيرها من الادارات الفاعلة قصد توفير الخدمات اللازمة".وأشارت إلى تخصيص الدولة منحا لفائدة البحارة للقيام بعملية تأهيل المراكب الى جانب تمتع البحار المتحصل على "رخصة شمال" دعم للمحروقات وتصل قيمته المنحة إلى 50 بالمائة، ويتحصل عليها صاحب المركب بشكل فوري ومباشر عند خروجه للإبحار.وبينت أن توفر الرافعة بالميناء ستمكن البحار من اكتساب الوقت علما وان تجهيزات الميناء من اختصاص وكالة الموانئ التي تبقى المسؤولة عن توفير الرافعات وغيرها من المعدات والخدمات.ولفتت إلى أن نشاط الصيد البحري في ميناء غار الملح ينقسم إلى مراكب صيد ساحلي ومراكب صيد سمك أزرق بالأضواء و دون أضواء علما وان الإنتاج لايتعلق بالميناء فقط بل يخص أيضا بحيرة غار الملح المعروفة بصيد سمك الحنشة.وينقسم أسطول الصيد البحري في غار الملح إلى مراكب صيد ساحلي و مراكب صيد سمك أزرق بأضواء الى جانب الصيد دون أضواء ويوجد نحو 300 مركب صيد ساحلي بما في ذلك المراكب الناشطة في البحيرة.أشارت فتحية عياد، إلى أن عدد السفن التي ترسو في الميناء مقارنة بطاقة استيعابه تعد مرتفعة مما يسبب ازدحاما في الأرصفة المخصصة لها لذلك فان الميناء في حاجة ملحة للتوسعة و التهيئة لصالح البحار ولفائدة تطوير الإنتاج.ودعت المسؤولة إلى تضافر الجهود من أجل مقاومة الصيد العشوائي التي تعد من بين تحديات وزارة الفلاحة، مؤكدة أن عملية المراقبة تتم من البحر إلى نقاط البيع والتصدير وأثناء عملية النقل و الترويج.وذكررئيس خلية الصيد البحري بغار الملح سيف الدين الطرودي، من جهته، أن ميناء الصيد البحري بغار الملح يعد ثاني أكبر ميناء بعد قليبية في صيد السمك الأزرق.ويوجد بالميناء 4 شركات لتربية الأحياء المائية، ثلاثة منها مختصة في تربية أنواع من الأسماك على غرار "الوراطة" و "القاروص" وما يعرف بتسمية سمكة "الغراب" ويتوفر بالميناء،مركب تكوين خاص بالتكوين المهني للصيد البحري.من جانبه أوضح فتحي الأمين الذي يتولى مهمة تعويض آمر ميناء الصيد البحري بغار الملح،ان الميناء يحتاج بالإضافة الى الرافعة القيام بعملية جهر، شاملة.وأشار المسؤول، في سياق متصل، الى أن آخر عملية جهر شهدها الميناء تعود الى سنة 2013, و قد كانت عملية التنظيف جزئيةويعد نشاط الصيد البحري بولاية بنزرت نشاطا محوريا تمتاز به الجهة ويتخذ طابعا اجتماعيا و ثقافيا فهناك عديد الأنواع من الأسماك تقام لها المهرجانات على غرار مهرجان الشاوي بكاب زبيب.ورغم الصعوبات التي يعرفها الميناء الا ان ولاية بنزرت لاتزال تساهم بحصة في الإنتاج الوطني من الصيد البحري وقد بلغت 5٫7 بالمائة سنة 2024.