قابس: تطور في صادرات الباكورات الجيوحرارية

تطورت الصادرات من الباكورات الجيوحرارية بولاية قابس، خلال الموسم الفلاحي 2024 – 2025 بشكل ملحوظ، وبلغت نسبة التطور مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط وفق مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 51 بالمائة.



وبلغت الكميات المصدرة من هذه الباكورات، وفق ما افاد به ذات المصدر صحفي "وات"، 36397 طنا مقابل 24175 طنا خلال الموسم الذي سبق، وهي كمية متاتية من مساحة مغطاة توزعت بين 9 شركات ومجموعة من الفلاحين الصغار ينشطون في هذا القطاع بمنطقة بن غيلوف بالحامة الغربية ويبلغ عددهم الجملي 49 فلاحا، وبلغت المساحة خلال الموسم المنقضي 183 هكتارا.

