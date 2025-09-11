Babnet   Latest update 14:40 Tunis

قابس: تطور في صادرات الباكورات الجيوحرارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643fd6c40e9f16.19013968_fpgkieqjmnloh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 13:35
      
تطورت الصادرات من الباكورات الجيوحرارية بولاية قابس، خلال الموسم الفلاحي 2024 – 2025  بشكل ملحوظ، وبلغت نسبة التطور مقارنة مع الموسم الفلاحي الفارط وفق مصدر مسؤول من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، 51 بالمائة.

وبلغت الكميات المصدرة من هذه الباكورات، وفق ما افاد به ذات المصدر صحفي "وات"، 36397 طنا مقابل 24175 طنا خلال الموسم الذي سبق، وهي كمية متاتية من مساحة مغطاة توزعت بين 9 شركات ومجموعة من الفلاحين الصغار ينشطون في هذا القطاع بمنطقة بن غيلوف بالحامة الغربية ويبلغ عددهم الجملي 49 فلاحا، وبلغت المساحة خلال الموسم المنقضي 183 هكتارا.



ويبقى قطاع الباكورات الجيوحرارية الذي تتركز مشاريعه بالحامة والحامة الغربية والهيشة بوذرف، من القطاعات الواعدة بولاية قابس بفضل الاستثمارات الجديدة التي يتم انجازها في هذا المجال ومنها توسعة جديدة لمشروع "فرحة الهيشة" بوذرف، المنجز في اطار شراكة تونسية - هولندية تتضمن تركيز 10 هكتارات من البيوت المحمية المخصصة لزراعة الطماطم الخرزية باستثمارات تبلغ حوالي 35 مليون دينار.


