" رئيس الجمهورية لدى استقباله لوزير الخارجية الإيراني "الإنسانية قاطبة تنتفض اليوم ضدّ الكيان الصهيوني وجرائمه المستمرّة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم الأربعاء، ، بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

واستهلّ رئيس الدّولة هذا اللقاء بالتطرّق إلى الوضع الإقليمي وما تتعرّض إليه المنطقة من استهداف ممنهج لأمنها واستقرارها وخاصّة ما يجري في فلسطين المحتلة، مؤكدا مجددا ، في هذا السياق، موقف تونس الثابت من حقّ الشعب الفلسطيني في استرداد كلّ فلسطين وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.





وأشار إلى أنّ الإنسانية قاطبة تنتفض اليوم ضدّ الكيان الصهيوني وجرائمه المستمرّة وهي الآن بصدد إحلال مشروعية إنسانية جديدة أساسها العدل والحرية والانعتاق الفعلي من الهيمنة بشتّى صورها وأشكالهاوشدّد رئيس الجمهورية على أنّ حرب الإبادة المتواصلة والجرائم التي تُرتكب كلّ يوم تحت أنظار العالم لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة في التحرير ومواصلة النضال لنيل حريته واسترجاع كافّة حقوقه المشروعة، "فالثبات والصمود والإرادة الفولاذية في التحرير لن تنكسر لا بالقنابل والصواريخ ولا بالتجويع ومخطّطات التهجير".كما أوضح أنّ من بين ترتيبات العدوّ الصهيوني بثّ الفرقة وزرع بذور الفتنة بين مكوّنات الأمة الواحدة بل وبين أفراد الشعب الواحد، مشددا على أن هذه الترتيبات لن تنجح حتّى وإن كان يتصوّر واهما ليوم أنّها تُحقّق أغراضها لإشعال نيران الاقتتال الداخلي والتقسيم والقضاء على وجود الدّول.ومن ناحية أخرى، ذكّر رئيس الدّولة بالعلاقات التاريخية العريقة بين تونس وإيران وبالروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، مبرزا أهمية مزيد توثيق علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية منها والسياحية والعلمية والثقافية والاستفادة من فرص التعاون المتاحة بين الجانبين بما يعزّز التضامن ويحقّق المصلحة المشتركة للبلدين.