رئيسة الحكومة تؤكد خلال لقائها بعدد من أفراد الجالية في مصر أهمية دورهم في معاضدة المجهود التنموي في تونس

مبعوثة وات/ ذكرى عبيدي - التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء يوم الأربعاء بمقر سفارة تونس بالقاهرة ،عددا من أفراد الجالية التونسية بمصر، وذلك بحضور سفير تونس في مصر محمد بن يوسف وعدد من الوزاراء و من إطارات رئاسة الحكومة.

. وأكدت رئيسة الحكومة، في بداية اللقاء، أن حضورها اليوم جاء للاستماع إلى مختلف مشاغلهم ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها، كما نقلت لكافة الحضور "تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديره لهم على ما يبذلونه من مجهودات، كلا من موقعه، في تمثيل تونس بأفضل صورة والمساهمة في بناء جسور التواصل والثقة والتعاون بين تونس والأشقاء المصريين، فضلا عن انخراطهم الكامل في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها تونس".

وأشادت الزنزري خلال هذا اللقاء، بالحس الوطني للجالية التونسيّة بالخارج وما تتميز به من ولاء وقدرة على إعلاء صوت بلادنا والدفاع عن مصالحها في بلد الإقامة، علاوة على دورها الهام في معاضدة المجهود التنموي في تونس.

