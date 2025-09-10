رئيسة الحكومة تؤكد خلال لقائها بعدد من أفراد الجالية في مصر أهمية دورهم في معاضدة المجهود التنموي في تونس
مبعوثة وات/ ذكرى عبيدي - التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء يوم الأربعاء بمقر سفارة تونس بالقاهرة ،عددا من أفراد الجالية التونسية بمصر، وذلك بحضور سفير تونس في مصر محمد بن يوسف وعدد من الوزاراء و من إطارات رئاسة الحكومة.
. وأكدت رئيسة الحكومة، في بداية اللقاء، أن حضورها اليوم جاء للاستماع إلى مختلف مشاغلهم ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها، كما نقلت لكافة الحضور "تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتقديره لهم على ما يبذلونه من مجهودات، كلا من موقعه، في تمثيل تونس بأفضل صورة والمساهمة في بناء جسور التواصل والثقة والتعاون بين تونس والأشقاء المصريين، فضلا عن انخراطهم الكامل في مسيرة البناء والتشييد التي تشهدها تونس".
وأشادت الزنزري خلال هذا اللقاء، بالحس الوطني للجالية التونسيّة بالخارج وما تتميز به من ولاء وقدرة على إعلاء صوت بلادنا والدفاع عن مصالحها في بلد الإقامة، علاوة على دورها الهام في معاضدة المجهود التنموي في تونس.
كما نوّهت بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها الكفاءات التونسية في الخارج، مؤكدة في هذا الصدد، الحرص على الاستفادة من خبراتها وإشراكها في المشاريع الوطنية.
وشددت رئيسة الحكومة في السياق ذاته ، على أنّ خيار تونس الاستراتيجي هو المراهنة على رأس المال البشري لرفع التحديات وتحقيق تطلعات الشعب التونسي.
ومن جهتهم، تحدث أفراد الجالية الحاضرون عن جملة الإشكالات القانونية واللوجستية التي تواجههم داعين إلى بذل المزيد من الجهود لحلها.
وأكدوا العزم على "بذل المزيد من الجهد للمساهمة في مزيد إشعاع صورة تونس بالخارج مبينين أن كلا من موقعه سيعمل على بعث مشاريع في وطنهم الأم تونس وذلك للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد وبعث مواطن شغل".
