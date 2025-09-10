Babnet   Latest update 20:11 Tunis

مستقبل القصرين يفوز وديا على الملعب القابسي 1-0

Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 20:06
      
فاز مستقبل القصرين على الملعب القابسي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاربعاء بماجل بلعباس في اطار استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
وسجل علاء عطية الهدف الوحيد للمباراة.
وينتمي الملعب القابسي ومستقبل القصرين الى المجموعة الثانية للرابطة الثانية حيث سيستهل الاول مشواره باستضافة النادي القربي فيما يستقبل الثاني فريق جندوبة الرياضية.


الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:36
15:51
12:23
05:58
04:29
