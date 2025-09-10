مستقبل القصرين يفوز وديا على الملعب القابسي 1-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1ccf87a6ff1.02076297_eopmlghqfinjk.jpg width=100 align=left border=0>

فاز مستقبل القصرين على الملعب القابسي بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم الاربعاء بماجل بلعباس في اطار استعدادات الفريقين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وسجل علاء عطية الهدف الوحيد للمباراة.

وينتمي الملعب القابسي ومستقبل القصرين الى المجموعة الثانية للرابطة الثانية حيث سيستهل الاول مشواره باستضافة النادي القربي فيما يستقبل الثاني فريق جندوبة الرياضية.