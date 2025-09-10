الشبيبة القيروانية: اتفاق مبدئي مع ريان الحمروني لتعزيز صفوف الفريق في شكل اعارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5c99b360b2a8.00388841_pqiogljhekmnf.jpg width=100 align=left border=0>

توصلت الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية الى اتفاق مبدئي مع الجناح ريان الحمروني ليعزز صفوف الفريق في شكل إعارة قادما من الترجي الرياضي التونسي حسب ما افاد الناطق الرسمي باسم فريق عاصمة الاغالبة حسني الزايدي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء.

وكان الحمروني خاض تجارب سابقة بالرابطة المحترفة الاولى مع مستقبل سليمان بالاضافة الى فريقه الترجي الرياضي التونسي.

جدير بالتذكير أن الشبيبة القيروانية التي تحتل المرتبة الثالثة عشرة برصيد 4 نقاط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستستضيف غدا الخميس مستقبل المرسى لحساب الجولة الخامسة بملعب حمدة العواني انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.