Babnet   Latest update 15:05 Tunis

الشبيبة القيروانية: اتفاق مبدئي مع ريان الحمروني لتعزيز صفوف الفريق في شكل اعارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f5c99b360b2a8.00388841_pqiogljhekmnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 14:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
توصلت الهيئة المديرة للشبيبة القيروانية الى اتفاق مبدئي مع الجناح ريان الحمروني ليعزز صفوف الفريق في شكل إعارة قادما من الترجي الرياضي التونسي حسب ما افاد الناطق الرسمي باسم فريق عاصمة الاغالبة حسني الزايدي وكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء.
وكان الحمروني خاض تجارب سابقة بالرابطة المحترفة الاولى مع مستقبل سليمان بالاضافة الى فريقه الترجي الرياضي التونسي.
جدير بالتذكير أن الشبيبة القيروانية التي تحتل المرتبة الثالثة عشرة برصيد 4 نقاط في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ستستضيف غدا الخميس مستقبل المرسى لحساب الجولة الخامسة بملعب حمدة العواني انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314601


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-23
30°-23
31°-22
33°-23
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    