افتتاح النسخة الثانية من الصالون الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة
افتتحت امس الثلاثاء فعاليات الدورة الثانية للصالون الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة الذي يتواصل الى يوم 11 سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالكرم بمشاركة عدد هام من الوفود الافريقية ،والمؤسسات الناشئة، والمستثمرين والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الابتكار والتجديد ،والشباب المبدعين أصحاب المشاريع والحلول الرقمية المبتكرة
وفي مستهل كلمته، أشار وزير تكنولوجيات الاتصال،سفيان الهميسي الى أنّ تونس بما تزخر به من كفاءات بشرية في مختلف الميادين، حريصة على مواكبة كل التطورات التكنولوجية ،بما يساهم في تحقيق أولوياتها التنموية والاجتماعية، مؤكدا سعي بلادنا للاستفادة القصوى من الاستعمالات المسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تمثله من تحديات اقتصادية وثقافية واجتماعية
وأضاف ،وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،أن دعم الابتكار والتجديد في القطاع الرقمي لن يكون ممكنا إلا من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متطورة ومناخ أعمال لا إقصاء فيهما لأي جهة أو فئة من فئات المجتمع
كما زار الوزيرمعرض المؤسسات والشركات الناشئة ،والتي استهلها بزيارة جناح وفد دولة فلسطين بصفتها ضيف شرف هذه التظاهرة مصحوبا بنائبة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة فلسطين ،هدى الوحيدي
