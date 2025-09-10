Babnet   Latest update 14:06 Tunis

افتتاح النسخة الثانية من الصالون الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c1653febff61.76069118_kpinqgefmolhj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 12:46 قراءة: 0 د, 51 ث
      
افتتحت امس الثلاثاء فعاليات الدورة الثانية للصالون الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة الذي يتواصل الى يوم 11 سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالكرم بمشاركة عدد هام من الوفود الافريقية ،والمؤسسات الناشئة، والمستثمرين والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الابتكار والتجديد ،والشباب المبدعين أصحاب المشاريع والحلول الرقمية المبتكرة

وفي مستهل كلمته، أشار وزير تكنولوجيات الاتصال،سفيان الهميسي الى أنّ تونس بما تزخر به من كفاءات بشرية في مختلف الميادين، حريصة على مواكبة كل التطورات التكنولوجية ،بما يساهم في تحقيق أولوياتها التنموية والاجتماعية، مؤكدا سعي بلادنا للاستفادة القصوى من الاستعمالات المسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تمثله من تحديات اقتصادية وثقافية واجتماعية

وأضاف ،وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،أن دعم الابتكار والتجديد في القطاع الرقمي لن يكون ممكنا إلا من خلال إرساء بنية تحتية رقمية متطورة ومناخ أعمال لا إقصاء فيهما لأي جهة أو فئة من فئات المجتمع

كما زار الوزيرمعرض المؤسسات والشركات الناشئة ،والتي استهلها بزيارة جناح وفد دولة فلسطين بصفتها ضيف شرف هذه التظاهرة مصحوبا بنائبة وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بدولة فلسطين ،هدى الوحيدي


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314591


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:36
15:51
12:23
05:58
04:29
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-24
31°-23
30°-23
30°-22
33°-23
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    