افتتاح النسخة الثانية من الصالون الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة

افتتحت امس الثلاثاء فعاليات الدورة الثانية للصالون الافريقي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة الذي يتواصل الى يوم 11 سبتمبر الجاري بقصر المعارض بالكرم بمشاركة عدد هام من الوفود الافريقية ،والمؤسسات الناشئة، والمستثمرين والفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال الابتكار والتجديد ،والشباب المبدعين أصحاب المشاريع والحلول الرقمية المبتكرة



وفي مستهل كلمته، أشار وزير تكنولوجيات الاتصال،سفيان الهميسي الى أنّ تونس بما تزخر به من كفاءات بشرية في مختلف الميادين، حريصة على مواكبة كل التطورات التكنولوجية ،بما يساهم في تحقيق أولوياتها التنموية والاجتماعية، مؤكدا سعي بلادنا للاستفادة القصوى من الاستعمالات المسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تمثله من تحديات اقتصادية وثقافية واجتماعية

