هدفنا العودة الى مصاف النخبة رغم قلة التحضيرات ونقص الموارد المالية (الناطق الرسمي لاتحاد تطاوين)
صرح توفيق القاصر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الرياضي بتطاوين ان الفريق باشر استعداداته للموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم منذ غرة اوت الفارط مشيرا إلى انه لم يتسن اجراء تربصات خارج تطاوين بسبب قلة الموارد المالية التي تسببت وفق قوله بشكل غير مباشر في توديع مصاف النخبة.
وأكد القاصر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء ان الاشكاليات المالية العالقة لن تثني اتحاد تطاوين عن الدفاع عن حظوظه في العودة الى الرابطة المحترفة الاولى التي باتت مكانا طبيعيا للاتحاد حسب توصيفه، مشيرا إلى ان المهمة لن تكون سهلة في ظل منافسة تبدو شرسة بين اكثر من فريق ضمن المجوعة الاولى على غرار نادي حمام الانف وسكك الحديد الصفاقسي.
كما أعرب عن الاعتقاد ان المراهنة على الصعود قد تشمل أندية اخرى مثل امل حمام سوسة وهلال مساكن ومحيط قرقنة الذين أجروا تحضيرات مكثفة تحسبا للموسم المقبل على حد تعبيره.
وأفاد ان اتحاد تطاوين أجرى تحت قيادة المدرب هشام السويسي أربع مباريات ودية كانت كلها ضد ترجي جرجيس، (التعادل 2-2 في جرجيس ثم الانتصار 2-1 في تطاوين ثم الهزيمة 0-4 في جرجيس ثم الهزيمة 0-1 في جرجيس)، موضحا ان الفريق سيتنقل الى قابس يوم السبت المقبل لخوض مباراة ودية ختامية ضد الملعب القابسي، مع امكانية التحول الى مركز التربصات بعين دراهم نهاية الاسبوع المقبل لاجراء تربص خاطف قبل المواجهة الافتتاحية للبطولة ضد اتحاد بوسالم خارج القواعد.
وختم القاصر تصريحه بالقول ان اتحاد تطاوين عزز صفوفه خلال فترة الانتقلات الصيفية بعدد هام من اللاعبين بحكم خروج جل ركائز الفريق خلال الموسم الماضي اثر النزول الى الرابطة المحترفة الثانية. وتتمثل الانتدابات الجديدة في كل من حارسي المرمى ريان نوار وعلي القاسمي وثلاثي محور الدفاع عزيز قبلية وفراس مقني وليث عبد السلام والظهير الايمن احمد الطويبي والظهير الايسر رمزي الرقيق ورباعي الارتكاز هارون العياري وفراس خير الله ووائل التليلي وحمزة السويسي وثنائي الجناح الايمن ريان بدير وشاهين الكوني والجناح الايسر عثمان شرف الدين إضافة إلى قلبي الهجوم حسن الشلي وأشرف العجيمي.
