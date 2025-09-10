هدفنا العودة الى مصاف النخبة رغم قلة التحضيرات ونقص الموارد المالية (الناطق الرسمي لاتحاد تطاوين)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tataouinesport.jpg width=100 align=left border=0>

صرح توفيق القاصر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الرياضي بتطاوين ان الفريق باشر استعداداته للموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم منذ غرة اوت الفارط مشيرا إلى انه لم يتسن اجراء تربصات خارج تطاوين بسبب قلة الموارد المالية التي تسببت وفق قوله بشكل غير مباشر في توديع مصاف النخبة.



وأكد القاصر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء ان الاشكاليات المالية العالقة لن تثني اتحاد تطاوين عن الدفاع عن حظوظه في العودة الى الرابطة المحترفة الاولى التي باتت مكانا طبيعيا للاتحاد حسب توصيفه، مشيرا إلى ان المهمة لن تكون سهلة في ظل منافسة تبدو شرسة بين اكثر من فريق ضمن المجوعة الاولى على غرار نادي حمام الانف وسكك الحديد الصفاقسي.

