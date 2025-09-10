Babnet   Latest update 08:26 Tunis

النجم الساحلي يتعاقد مع المدافع الكيني الفونس اوميجا

Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 08:26
      
اعلن النجم الساحلي تعاقده مع المدافع المحوري الدولي الكيني الفونس اوميجا قادما من نادي غورماهيا الكيني.
وسبق لاوميجا (22 عاما) ان تقعمص الوان غورماهيا وكاريوبنغي الكينيين وظفار العماني.


ويسعى فريق جوهرة الساحل الى تعزيز صفوفه بعناصر اجنبية قادرة على تقديم الاضافة بعد بداية لم ترتق الى مستوى تطلعات الانصار في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم جمع خلالها 4 نقاط بفوز على مستقبل قابس وتعادل مع اتحاد بن قردان وخسارتين امام شبيبة العمران والنادي الافريقي.


