النجم الساحلي يتعاقد مع المدافع الكيني الفونس اوميجا

اعلن النجم الساحلي تعاقده مع المدافع المحوري الدولي الكيني الفونس اوميجا قادما من نادي غورماهيا الكيني.

وسبق لاوميجا (22 عاما) ان تقعمص الوان غورماهيا وكاريوبنغي الكينيين وظفار العماني.







ويسعى فريق جوهرة الساحل الى تعزيز صفوفه بعناصر اجنبية قادرة على تقديم الاضافة بعد بداية لم ترتق الى مستوى تطلعات الانصار في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم جمع خلالها 4 نقاط بفوز على مستقبل قابس وتعادل مع اتحاد بن قردان وخسارتين امام شبيبة العمران والنادي الافريقي.