وزير خارجية ايران يؤدي زيارة عمل الى تونس اليوم الاربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6860dd4c4c7716.76178523_noqkmplghfije.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليل الثلاثاء في بلاغ، ان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، يؤدي اليوم الاربعاء زيارة عمل إلى تونس وذلك بدعوة من نظيره التونسي محمد علي النفطي.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات الأُخوّة والتعاون بين تونس وإيران، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، و التشاور بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.