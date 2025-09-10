Babnet   Latest update 07:37 Tunis

وزير خارجية ايران يؤدي زيارة عمل الى تونس اليوم الاربعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6860dd4c4c7716.76178523_noqkmplghfije.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Septembre 2025 - 06:38 قراءة: 0 د, 19 ث
      
اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليل الثلاثاء في بلاغ، ان وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، يؤدي اليوم الاربعاء  زيارة عمل إلى تونس وذلك بدعوة من نظيره التونسي محمد علي النفطي.
وتأتي هذه الزيارة،  في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات الأُخوّة والتعاون بين تونس وإيران، خدمةً لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، و التشاور   بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314572


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 | 18 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-24
31°-23
30°-23
30°-21
33°-24
  • Avoirs en devises
    25291,4

  • (09/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40998 DT        1$ =2,90889 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/09)   818,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:37 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    