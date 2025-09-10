تونس تدين بشدة الاعتداء الغادر ضدّ دولة قطر الشّقيقة
ادانت تونس بأشدّ العبارات، الاعتداء الغادر والأثيم الذي أقدم عليه الكيان الصّهيوني المحتلّ امس الثلاثاء ضدّ دولة قطر الشّقيقة في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدّوليّة
واعربت تونس وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، عن تضامنها التّامّ ومساندتها الكاملة لدولة قطر الشّقيقة، ودعم جهودها في الدفاع عن حرمتها وسيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها، وعبرت عن تعازيها الصادقة لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الجبان
وجددت دعمها الثّابت للشّعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه السّليبة التي لن تسقط بالتّقادم،وفي مقدّمتها حقّ إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف
كما اكدت تونس وفق ذات البيان،على أهميّة تجسيم الرّؤية المشتركة للأمن العربي كخيار استراتيجي لا محيد عنه من أجل الوقوف أمام كلّ التّهديدات التي يمثّلها الكيان الصّهيوني على السّلم والأمن والاستقرار لا في المنطقة وحدها، بل وفي العالم بأسره
