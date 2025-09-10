تونس تدين بشدة الاعتداء الغادر ضدّ دولة قطر الشّقيقة

<img src=http://www.babnet.net/images/6/min522.jpg width=100 align=left border=0>

ادانت تونس بأشدّ العبارات، الاعتداء الغادر والأثيم الذي أقدم عليه الكيان الصّهيوني المحتلّ امس الثلاثاء ضدّ دولة قطر الشّقيقة في انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدّوليّة



واعربت تونس وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، عن تضامنها التّامّ ومساندتها الكاملة لدولة قطر الشّقيقة، ودعم جهودها في الدفاع عن حرمتها وسيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها، وعبرت عن تعازيها الصادقة لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الجبان

