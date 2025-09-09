المسرحي التونسي معز العاشوري يتحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c0463979b1e0.30305311_igpnemfjlhokq.jpg width=100 align=left border=0>

تحصل المسرحي التونسي معز العاشوري على جائزة "أفضل مخرج" خلال الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك عن مسرحيته "روضة العشاق".



وقد تم الإعلان عن هذا التتويج مساء أمس الاثنين خلال حفل اختتام المهرجان الذي انتظم في القاهرة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري بمشاركة مسرحيين من عديد الدول العربية والغربية.

