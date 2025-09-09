المسرحي التونسي معز العاشوري يتحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
تحصل المسرحي التونسي معز العاشوري على جائزة "أفضل مخرج" خلال الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك عن مسرحيته "روضة العشاق".
وقد تم الإعلان عن هذا التتويج مساء أمس الاثنين خلال حفل اختتام المهرجان الذي انتظم في القاهرة من 1 إلى 8 سبتمبر الجاري بمشاركة مسرحيين من عديد الدول العربية والغربية.
وبهذه المناسبة، تقدمت وزارة الشؤون الثقافية من خلال نص نُشر على صفحتها الرسمية بتهنئة لفريق هذا العمل المسرحي الذي يطرح "مقاربة فنية لقضايا إنسانية وفكرية وهي رحلة صوفية مسرحية تستعيد جدلية الحرية في مواجهة السلطة".
"روضة العشاق" هي مسرحية من نص و إخراج معز عاشوري وإنتاج شركة بروفا للإنتاج لسنة 2023، ومن أداء كل من شهاب شبيل ورامي شارني وهيفاء بولكباش وعبد السلام جمل وإسكندر هنتاتي وأمان الله توكابري وعبد الحميد فرح ومهدي علوشي ومأمون بن علي وريان رحموني ومحمد سفينة وخلود مونة.
