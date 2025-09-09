Babnet   Latest update 16:21 Tunis

نسبة امتلاء السدود التونسية تبلغ 3ر29 بالمائة الى غاية يوم 9 سبتمبر 2025

كشف المرصد الوطني للفلاحة أنّ نسبة امتلاء السدود التونسية بلغت إلى غاية 9 سبتمبر 2025 نحو 29,3 بالمائة، أي ما يعادل مخزونًا إجماليًا يقدّر بـ 692,6 مليون متر مكعب من المياه.

ارتفاع مقارنة بسنة 2024


سجلت الكميات المخزنة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، غير أنّ النسبة الحالية تبقى أقل بـ 8,3 بالمائة من المعدل العام للسنوات الماضية، والذي يناهز 639,3 مليون متر مكعب.


توزيع المخزون حسب المناطق

* السدود الشمالية: تستحوذ على حوالي 92 بالمائة من إجمالي المخزون المائي، أي ما يعادل 673,1 مليون متر مكعب، بنسبة امتلاء تناهز 34,4 بالمائة.
* سدود الوسط: نسبة الامتلاء لم تتجاوز 9,6 بالمائة بما يعادل 43,1 مليون متر مكعب.
* سدود الوطن القبلي: بلغت نسبة الامتلاء 19,9 بالمائة بما يعادل 12,3 مليون متر مكعب.

الإيرادات والاستهلاك اليومي

سجلت السدود يوم 9 سبتمبر 2025 إيرادات جملية تقدّر بـ 0,580 مليون متر مكعب، أكثر من ثلاثة أرباعها من السدود الشمالية، في حين بلغت كميات المياه المستعملة في نفس اليوم حوالي 3,574 مليون متر مكعب.


