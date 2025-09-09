نسبة امتلاء السدود التونسية تبلغ 3ر29 بالمائة الى غاية يوم 9 سبتمبر 2025
كشف المرصد الوطني للفلاحة أنّ نسبة امتلاء السدود التونسية بلغت إلى غاية 9 سبتمبر 2025 نحو 29,3 بالمائة، أي ما يعادل مخزونًا إجماليًا يقدّر بـ 692,6 مليون متر مكعب من المياه.
ارتفاع مقارنة بسنة 2024
ارتفاع مقارنة بسنة 2024
سجلت الكميات المخزنة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، غير أنّ النسبة الحالية تبقى أقل بـ 8,3 بالمائة من المعدل العام للسنوات الماضية، والذي يناهز 639,3 مليون متر مكعب.
توزيع المخزون حسب المناطق* السدود الشمالية: تستحوذ على حوالي 92 بالمائة من إجمالي المخزون المائي، أي ما يعادل 673,1 مليون متر مكعب، بنسبة امتلاء تناهز 34,4 بالمائة.
* سدود الوسط: نسبة الامتلاء لم تتجاوز 9,6 بالمائة بما يعادل 43,1 مليون متر مكعب.
* سدود الوطن القبلي: بلغت نسبة الامتلاء 19,9 بالمائة بما يعادل 12,3 مليون متر مكعب.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314545