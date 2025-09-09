Babnet   Latest update 16:21 Tunis

الجامعة العامة للتعليم الثانوي تندد بمنع أساتذة بقابس من الاحتجاج وتؤكد تمسكها بالحق النقابي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/645cbbaeeee1d2.09075892_oqglfjpekihmn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 15:52
      
أصدرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الثلاثاء بيانا نددت فيه بمنع عدد من الأساتذة بجهة قابس من التواجد داخل المندوبية الجهوية للتربية بقابس وتنفيذ حقهم في الاحتجاج السلمي ضد سلطة الإشراف.

وحملت نقابة الثانوي وزارة الداخلية مسؤولية ما أسمته ب"الاعتداء البوليسي" على مربين بجهة قابس لمنعهم من الاحتجاج داخل المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة باحترام القوانين المنظمة للعمل والاتفاقيات المتعلقة بالخطط الوظيفية وحركة النقل مركزيا وجهويا.



كما حمّلت وزارة التربية مسؤولية ما تقوم به من ضرب للحق النقابي وغلق للتفاوض وخرق للقانون في الانفراد باتخاذ قرارات النقل والخطط الوظيفية، حسب ذات البيان.
وأكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها بالدفاع عن الحق النقابي وحقوق المدرسين ومكتسباتهم.


